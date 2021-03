« New Amsterdam », acteurs et personnages: qui est qui et où avez-vous vu son casting avant

Après la pandémie de coronavirus forcée »New Amsterdam»Pour finaliser sa précédente livraison début avril 2020, le série NBC est de retour avec sa troisième saison, qui se concentre sur la façon dont le système de santé a laissé les plus vulnérables derrière et comment Max et les autres médecins essaient de les aider malgré toutes les conséquences que cela entraîne sur leur carrière.

La première de la troisième saison de « New Amsterdam”Mettre l’un des hôpitaux en grave danger, révélant que le Dr Vijay Kapoor contracté COVID et il n’est pas encore sorti du bois. Avec les muscles du cœur du médecin ravagés par le virus, Max a demandé l’aide du meilleur chirurgien cardiovasculaire qu’il connaît: le Dr Floyd Reynolds, qui avait déménagé pour un nouvel emploi en San Francisco.

Le showrunner David Schulner et le producteur exécutif Peter Horton ils ont commenté un peu à son sujet chapitre 3 de cette saison dans une interview avec TVLine, révélant qu’il avait été difficile de réenregistrer les épisodes après la déclaration de la pandémie, mais étant un drame médical, ils ne pouvaient pas ignorer le virus à la fois dans son récit et dans ses enregistrements.

Les fans qui attendaient le retour de « New AmsterdamIls ont été choqués d’apprendre que l’un des personnages principaux avait contracté la terrible maladie. Cela n’aurait pas été possible sans la performance impeccable de ses acteurs, que ses adeptes reconnaissent depuis la sortie de la première partie. Apprenez-en plus à leur sujet dans cet article.

QUI EST QUI DANS «NEW AMSTERDAM»?

Dr Max Goodwin – Ryan Eggold

Dr Max Goodwin – Ryan Eggold (Photo: NBC)

Ryan Eggold joue le directeur médical rebelle Dr Max Goodwin dans le drame à succès de NBC « New Amsterdam». Eggold Il est également connu de beaucoup pour son rôle de Tom passionné dans « La liste noire». Ses autres crédits télévisés incluent la mini-série de A&E « Fils de la liberté« , »Saleté » de FX Y « Entourage » de HBO.

Eggold récemment, il est passé derrière la caméra pour écrire, réaliser, produire et composer le film « Littéralement, juste avant Aaron», Dont la première a eu lieu au Festival du film de Tribeca et était à l’origine basé sur le court métrage éponyme primé en 2011 de Eggold. Sur grand écran Eggold a joué un rôle de soutien dans la récompense « BlacKKKlansman » de Spike Lee.

Les autres crédits du film incluent « Chanson d’amour » de Alors Yong Kim, près de Riley Keoughy Jena Malone; « Pères et filles » de Gabriele muccino, près de Amanda Seyfried Oui Aaron Paul; « Le club des mères célibataires » de Tyler Perry Y « Les chanceux » de Megan Griffiths, près de Toni Collette Oui Église Thomas Haden.

Né et élevé dans le sud Californie, Eggold diplômé du programme de théâtre de la USC. Quand il ne joue pas, il joue dans son groupe en tant que musicien et chanteur. Il cherche à concentrer son attention sur l’écriture et la réalisation de plus de contenu dans un avenir proche, à la fois au cinéma et à la télévision.

Dre Helen Sharpe – Freema Agyeman

Dre Helen Sharpe – Freema Agyeman (Photo: NBC)

Freema agyeman joue le Dre Helen Sharpe dans le nouveau drame de NBC « New Amsterdam». Agyeman est surtout connu pour ses rôles majeurs dans « Docteur Who« , »Les carnets de Carrie”Et le succès culte de Netflix « Sense8». Né en Londres, a également joué dans « Law & Order: Royaume-Uni« , »Les survivants« Y »Petit Dorrit » de BBC1.

Autres crédits télévisés de Agyeman inclure le rôle principal dans le téléfilm de Ciel « Rubenesque« , »Le bateau du vieux Jack » de CBBC, « Torchwood » de BBC2, « Les survivants » de BBC1, « Le projet de loi » de ITV, « Témoin silencieux« Y »Victime » de la BBC, « Le projet de loi« Y »Carrefour« Y »Mile haut » de Sky One.

Sur grand écran Agyeman est apparu dans des films indépendants britanniques « Dirigeants et concessionnaires« , »Nord v Sud”Et les débuts de réalisateur de Jason Flemyng, « Manger des locaux». Durant son temps libre, Agyeman aime pratiquer le yoga et réside actuellement Londres.

Dr Lauren Bloom – Janet Montgomery

Dr Lauren Bloom – Janet Montgomery (Photo: NBC)

Janet Montgomery joue le Dr Lauren Bloom dans le nouveau drame médical de NBC « New Amsterdam». Montgomery apparaîtra dans le nouveau projet Amazone du créateur de « Des hommes fous», Matthieu Weiner, « Les Romanoff”, Une série d’anthologies centrée sur les personnes qui croient être les descendants modernes de la famille Romanov.

Sur grand écran, il sera bientôt co-vedette aux côtés de Megan Fox Oui Josh Duhamel le film de famille « Pensez comme un chien». Montgomery a joué le beau, impitoyable et vulnérable Mary Sibley dans la première série avec un scénario original de WGN, « Salem», En vedette aux côtés de Lucy Lawless Oui Shane ouest. L’année dernière, elle a été vue dans le film de science-fiction « L’espace entre nous« , près de Gary Oldman Oui Carla Gugino.

Montgomery, une danseuse de formation, a joué aux côtés de Natalie Portman le thriller psychique de Darren Aronofsky, nominé pour oscar en 2010, « Cygne noir». Parmi les autres films de son CV, citons « Notre frère idiot« , »Du sang dans la montagne« , »Trilogie du mauvais virage« , »Amateur nuit« Y »Heureux pour toujours». Montgomery est né et a grandi dans le Royaume-Uni. Il partage actuellement son temps entre cet endroit et Les anges.

Dr Floyd Reynolds – Jocko Sims

Dr Floyd Reynolds – Jocko Sims (Photo: NBC)

Sims Jocko joue le Dr Floyd Reynolds dans le drame de NBC « New Amsterdam». Sims est un acteur, écrivain et producteur qui a joué des rôles dans de nombreux projets cinématographiques et télévisuels, notamment « Filles de rêve« , »Jarhead”Et le blockbuster d’été de 2014 « L’aube de la planète des singes».

Pour votre première série, Sims avait un rôle de co-vedette dans la série originale de Starz « crash». Au cours des cinq dernières années, il a joué le lieutenant Carlton burk dans le succès de la chaîne TNT « Le dernier bateau», Qui en est actuellement à sa dernière saison. Pendant que j’étais en pause de « Le dernier bateau», Sims joué Robert Franklin dans la deuxième saison de Afficher l’heure de « Maîtres du sexe».

En tant qu’écrivain et producteur, Sims développe actuellement un film humoristique avec les producteurs Jamie Neese Oui Jason Neese et a également plusieurs séries télévisées en développement. Ses passe-temps incluent la production de musique et la direction d’artistes musicaux, et il adore cuisiner, comme en témoigne ses apparitions sur “Maison et famille« Y »Steve». Originaire de Texas, sims il est diplômé de UCLA avec un baccalauréat en théâtre. Il réside actuellement à Les anges.

Dr Iggy Frome – Tyler Labine

Dr Iggy Frome – Tyler Labine (Photo: NBC)

Tyler Labine joue le Dr Iggy Frome dans le nouveau drame de NBC « New Amsterdam». En plus d’apparaître récemment comme la star de la série comique Lionsgate « Deadbeat » pour Hulu, dans lequel il a été producteur, a également joué dans « Fils de Tucson » de Renard et ça a été une série régulière dans « Pratique animale » de NBC, CBS. « Amour fou« Y »moissonneuse » de CW. C’est aussi la voix de Gros morceau dans la série animée de Travaux de rêve « Voltron » dans Netflix.

Labine production récemment terminée en Afrique du Sud du long métrage de Sony « Salle d’évasion». Il peut actuellement être vu dans le saison 2 de « Agence de détective holistique de Dirk Gently » de BBC Amérique, où il joue aux côtés de Elijah Wood Oui Samuel Barnett Quoi Sherlock Hobbs, le shérif de la petite ville trop zélé.

Dr Vijay Kapoor – Anupam Kher

Dr Vijay Kapoor – Anupam Kher (Photo: NBC)

Anupam Kher joue actuellement le Dr Vijay Kapoor dans le drame de NBC « New Amsterdam». Kher est l’un des acteurs les plus importants de la Inde. Il est apparu dans plus de 100 écoutes et est apparu dans plus de 500 films. En plus du cinéma hindi, son curriculum vitae comprend de nombreux films internationaux acclamés, tels que « joue la comme Beckham« , Nominé pour Golden Globe, « Luxure», Vainqueur du Lion d’or du Festival du Film de Venise et “Luxure« , de David O. Russell, nominé pour un Oscar.

Kher a un énorme succès international, avec plus de 12,5 millions de followers dans Twitter et plus de 1.6 million de followers dans Instagram. Kher il est marié à l’actrice et membre actuel du parlement indien Kirron kher, et réside dans Mumbai, Inde.