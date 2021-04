ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans le huitième chapitre de la troisième saison de « New Amsterdam«Max est obligé d’examiner les inégalités de travail pour les femmes de couleur. Bloom doit faire face à un ED surpeuplé. Sharpe aide le Dr Agnes Kao à poser un diagnostic déchirant. Reynolds vit quelque chose de nouveau au travail.

‘Catch’ (3×08) commence avec Evelyn Davis, une avocate afro-américaine en travail qui vient à New Amsterdam pour ses normes élevées et dans l’espoir que les médecins la traiteront bien, car les femmes noires reçoivent généralement le pire traitement postnatal.

Ils ont un taux de mortalité plus élevé à l’accouchement et ont tendance à avoir plus de complications, telles que des accidents vasculaires cérébraux, des hystérectomies d’urgence ou même un cancer. Dans ce scénario, Evelyn a plusieurs demandes, elle veut une naissance naturelle, car lors de sa grossesse précédente, elle a vécu une très mauvaise expérience.

C’est pourquoi cette fois, elle a nécessité un accouchement par voie vaginale, mais cela n’a pas été possible puisque les médecins utilisent certains marqueurs pour déterminer le type d’accouchement qu’une femme aura. Max essaie de lui parler pour la convaincre que son corps ne lui résistera probablement pas, mais elle n’est pas disposée à céder, alors elle décide d’arrêter. New Amsterdam.

Cependant, avant qu’elle ne puisse le faire, elle souffre de saignements abondants et est à nouveau hospitalisée, mais cette fois, Max décide de faire confiance à ce que ressent Evelyn et ignore les marqueurs que les femmes afro-américaines mettent en dessous.

De plus, Max comprend que de tels tests sont racistes, car il donne aux femmes de couleur des scores inférieurs aux femmes blanches, il décide donc de les éliminer.

Max a aidé Evelyn à avoir son fils naturellement et sans être guidée par des marqueurs établis (Photo: NBC)

UNE AUTRE GROSSESSE COMPLIQUÉE

Pendant ce temps, Iggy aide une femme nommée Ydalis, qui a également accouché, mais a répété qu’elle n’était pas enceinte. Par conséquent, il a refusé de coopérer à la naissance du bébé.

Pour la forcer à pousser, Iggy lui assure qu’elle n’était pas enceinte, que tout cela était une erreur et qu’elle n’a qu’un blocage. Peu de temps après, une fille est née et seuls ses pleurs font qu’Ydalis affronte la réalité et accepte qu’elle a une fille.

Plus tard, elle raconte à Iggy qu’elle a été violée à plusieurs reprises par le frère de son beau-père, mais qu’elle a supprimé le souvenir lorsqu’elle s’est échappée du domicile de son agresseur. Après avoir appris son histoire, le médecin a trouvé des parents adoptifs pour le bébé d’Ydalis.