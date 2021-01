Neutralité carbone d’ici 2050. Nissan électrifiera tous les modèles

Nissan entend atteindre la neutralité carbone en 2050 et a déjà annoncé que tous les nouveaux modèles vendus sur les principaux marchés seraient électrifiés, dès le début de la prochaine décennie.

Nissan Motor Co., s’est fixé comme objectif d’atteindre la neutralité carbone dans toutes les opérations de l’entreprise et dans le cycle de vie du produit d’ici 2050.

Dans le cadre de ce projet, tous les nouveaux modèles de la marque japonaise vendus sur les principaux marchés – Japon, Chine, Europe et Etats-Unis – seront électrifiés, dès le début de la prochaine décennie.

Cependant, cela ne signifie pas que l’offre se compose uniquement de véhicules électriques à batterie, car Nissan compte également développer ses moteurs e-Power qui intègrent un prolongateur d’autonomie à essence.

Les véhicules électriques joueront un rôle important pour aider Nissan à atteindre la neutralité carbone. L’entreprise va investir dans des batteries solides et travaille au développement de véhicules électriques plus efficaces et plus abordables.

À la recherche d’une plus grande efficacité

Nissan cherche également des moyens de rendre la production plus «écologique». La marque japonaise n’a pas fourni de détails, mais a déclaré qu’elle tentera d’atteindre une plus grande efficacité énergétique et l’utilisation de matériaux pour soutenir les ambitions à long terme de neutralité carbone.

Les véhicules n’étant qu’une partie de l’équation, Nissan entend développer un «écosystème de batteries pour soutenir la production d’énergie décentralisée locale pour les bâtiments utilisant des sources d’énergie renouvelables».

Dans un communiqué, le PDG de Nissan, Makoto Uchida, a déclaré que « nous sommes déterminés à aider à créer une société neutre en carbone et à accélérer l’effort mondial de lutte contre le changement climatique ».

Le responsable a ajouté que les propositions électrifiées « continueront à augmenter dans le monde entier et que ce sera une contribution importante pour que Nissan devienne neutre en carbone ».

