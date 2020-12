Nettoyage des haut-parleurs de l’iPhone: vous devez faire attention à cela

Vous rencontrez des problèmes de qualité sonore lorsque vous écoutez de la musique ou passez des appels avec votre smartphone Apple? Ensuite, vous devez nettoyer le haut-parleur de l’iPhone. Nous expliquons comment vous le faites.

Souvent, la mauvaise qualité sonore de l’iPhone est un haut-parleur sale. La poussière, les particules de peau et autres débris obstruent la grille du haut-parleur et affectent le son sortant de l’iPhone. Si aucun son ne peut être entendu, un haut-parleur sale en est rarement la cause. Ensuite, il y a généralement un problème avec le logiciel.

Même si la qualité audio est bonne, un nettoyage régulier est recommandé – cela empêchera en premier lieu une saleté excessive de s’accumuler sur les haut-parleurs.

Nettoyage des haut-parleurs de l’iPhone: voici comment

Pour nettoyer les enceintes, vous pouvez effectuer les opérations suivantes:

Prenez une brosse à dents souple, un coton-tige, une brosse ou une brosse spéciale pour les appareils techniques (par exemple du fabricant Tech Spray). Brossez soigneusement l’écouteur au-dessus de l’écran et le haut-parleur sur le bord inférieur du boîtier. Si nécessaire, soufflez sur le haut-parleur de l’iPhone avec un filtre à air comprimé. Cependant, ne soufflez pas d’air directement dans les enceintes! Les plus grosses particules de saleté dans la grille inférieure du haut-parleur peuvent être soigneusement éliminées avec un cure-dent. Ne percez pas les enceintes! Alternative 1 – utiliser du ruban de peintre: déchirer un petit morceau de ruban adhésif et le façonner en un rouleau de la taille de votre index (côté adhésif vers l’extérieur). Ensuite, placez le rouleau de ruban adhésif sur votre index et appuyez dessus sur le haut-parleur de l’iPhone. La saleté doit coller au ruban du peintre. Alternative 2 – Utilisez un nettoyant de type: formez de la pâte à modeler, appuyez sur les haut-parleurs puis décollez à nouveau. Retirez tous les résidus du type nettoyant en appuyant à nouveau sur la pâte à modeler. Faites un test sonore pour voir si le son s’est amélioré. S’il n’y a pas d’amélioration, vous devez contacter l’assistance Apple ou un fournisseur de services Apple. N’essayez pas d’ouvrir l’iPhone vous-même pour rechercher de la saleté à l’intérieur! Une demande de garantie peut être perdue.

A lire : Apple travaille sur un moteur de recherche alternatif à Google Vous devez également nettoyer le haut-parleur en haut de l’écran.

Sommaire