Netflix vient d’annuler deux séries peu de temps après leur première

Netflix

Deux autres nouvelles annulations par Netflix ont été confirmées, mais il est curieux qu’elles soient arrivées ces derniers mois. Ici, nous vous dirons ce qu’ils sont et s’il y avait des raisons de le faire.

© GettyNetflix vient d’annuler deux séries peu de temps après leur première.

2022 a changé la donne pour le service de streaming Netflix, car les deux premiers trimestres ont marqué une forte baisse du nombre d’abonnés dans le monde, ainsi que des pertes économiques. Compte tenu de cela, le panorama était compliqué, mais dans le troisième rapport de l’année, ils ont annoncé une augmentation des utilisateurs et des revenus, pour laquelle une modification a de nouveau été générée dans la partie corporative pour revoir certaines productions. C’est ainsi qu’au cours des dernières heures, ils ont officialisé deux autres annulations.

Ce n’est pas nouveau que la plateforme décide de fermer brusquement son propre contenu, même si une tendance qui s’est marquée est curieuse : ce sont des titres qui ne sont dans son catalogue que depuis des mois, voire moins. Le cas le plus récent est Destiny : la saga des Winx, qui a sorti son deuxième opus en septembre et quelques semaines plus tard, ils ont décidé de l’annuler. Malheureusement, c’est le même chemin qu’ils suivront Course au succès Oui Les imparfaits.

Selon les médias date limitela principale raison pour laquelle il a été décidé de ne pas poursuivre ces programmes était qu’ils n’avaient pas fait de percée au sein de l’auditoire. Course au succès il a été créé le 26 août avec 16,7 millions de minutes regardées lors de son week-end d’ouverture et a culminé au numéro 4 du Top 10 hebdomadaire. Dans le cas de Les imparfaitsa fait ses débuts avec une troisième place au classement, mais a ensuite chuté, ce qui a été décisif pour les cadres.

Comme ils l’expliquent, la plateforme avait de grandes attentes avec la série coréenne Course au succès, mais les visualisations n’ont pas accompagné. Sa prémisse intéressante tournait autour d’Ingrid Tun, une Coréenne américaine de première génération, étant la première avocate de sa famille. De par son travail, il fait face à divers défis tout en essayant de se démarquer au sein d’un prestigieux cabinet d’avocats. Avec l’aide de ses amis, elle surmonte certains défis et lutte pour devenir membre.

Pour sa part, Les imparfaits marquerait la relation de l’acteur Iñaki Godoy avec Netflix, puisqu’il faisait également partie de Qui a tué Sara ? et sera dans le live-action de une pièce. Cette histoire qui n’aura pas de conclusion centrée sur Abbi, un scientifique, Juan, un dessinateur de bande dessinée, et Tilda, une chanteuse. Ils se transforment en monstres après avoir subi une thérapie génique expérimentale. Par la suite, le trio décide de traquer le scientifique responsable de leur transformation et de le forcer à les rendre à nouveau humains.

