Enfin et après tant d’attente, le Prix ​​des Oscars Ils ont eu lieu ce dimanche 25 avril à la gare Union de Los Angeles et non au Dolby Theatre en raison de la pandémie de coronavirus. Bien que les acteurs soient présents sur les lieux, la distance sociale a prévalu dans ce qui était une cérémonie sobre pleine de discours à contenu social lié au COVID-19, le meurtre de George Floyd et la crise de l’industrie cinématographique. En raison de la fermeture des cinémas, Netflix il a monopolisé la grande majorité des nominations lors de la 93e édition de l’événement.

La cérémonie des Oscars 2021 a eu lieu à la gare Union de Los Angeles (Photo: Getty Images)



Cependant, la plateforme de streaming créée par Reed hastings n’a pas eu une grande performance. Maintenant, cette année avait sa particularité. C’est que Netflix a remporté plus de victoires que tout autre studio de cinéma. Cependant, il a perdu dans toutes les grandes catégories. En fait, son film le plus nominé Mank, dirigée par David Fincher, n’a remporté que deux prix pour Meilleur design de production et en Cinématographie.

Netflix: vainqueur et perdant aux Oscars à la fois?

Pourquoi cette déclaration se pose-t-elle? Simple. À cause de 35 nominations qu’il avait en sa possession, il n’en garda que sept. Avec ce numéro, oui, c’est celui qui a rassemblé le plus de statuettes, mais il est aussi très important de noter qu’il a perdu dans les catégories de plus grande importance que Meilleur film, où n’était pas seulement Mank mais aussi, Procès de Chicago des 7, dirigée par Aaron Sorkin.

The Chicago Trial of the 7 est une production Netflix réalisée par Aaron Sorkin (Photo: IMDb / Netflix)



La plate-forme avait un plat principal avec des personnalités du cinéma. Même Fincher et Sorkin ont été récompensés pour Meilleur réalisateur, mais l’Académie l’a donné à Chloé Zhao pour ton travail Nomadland (qui a remporté le prix du meilleur film) et est ainsi devenue la deuxième réalisatrice à avoir cette reconnaissance.

D’un autre côté, Netflix se vantait également d’avoir une présence dans la catégorie Meilleure actrice, avec Viola Davis pour La mère du blues et Vanessa Kirby pour Fragments d’une femme; et dans la catégorie du meilleur acteur avec la nomination posthume de Chadwick Boseman Oui Gary Oldman pour Mank.

Viola Davis a été nominée pour la meilleure actrice pour La mère du blues (Photo: Getty Images)



En outre, Glenn Close également perdu comme La meilleure actrice dans un second rôle avec votre papier Hillbily, une élégie rurale et a ainsi ajouté la neuvième défaite de son histoire en tant que nominée aux Oscars. Amanda Seyfried perdu dans cette catégorie, comme l’a fait Sacha Baron Cohen Quoi Meilleur acteur dans un second rôle pour Procès de Chicago des 7. Enfin, Netflix n’a pas pu obtenir le prix pour Meilleur scénario original pour le film Sorkin.

Glenn Close a de nouveau été vaincu aux Oscars (Photo: Getty Images)



De cette façon, il est révélé que la plate-forme a été vaincue dans la grande majorité des catégories, bien que cela ne l’a pas empêchée de prendre sept statuettes.

Oscars 2021: toutes les catégories gagnées par Netflix

Meilleur court métrage d’animation: Si quelque chose m’arrivait, je les aime

Meilleur documentaire: Mon maître poulpe

Court métrage: Deux parfaits inconnus

Meilleure photographie: Mank

Meilleur design de production: Mank

Conception de costumes: La mère du blues

Maquillage et coiffure: La mère du blues