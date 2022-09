Netflix : Tout ce que TUDUM nous a laissé

in

Une fois de plus, Netflix a organisé un événement entièrement conçu pour les fans de la plateforme. Avec le nom qui a été baptisé le fameux son que la plateforme émet à chaque connexion, « Tudum »a organisé une nouvelle édition dédiée à tout savoir qui vient dans le catalogue de le N rouge. Bridgerton, choses étranges, 1899 (la nouvelle série des créateurs de Sombre) Oui Enola Holmes figuraient parmi les principaux titres.

+Les titres que Netflix a présentés dans TUDUM

Enola Holmes 2

Avec Millie Bobby Brown En tête se trouvait la bande-annonce de cette suite centrée sur ce célèbre détective. Le film présente également la participation de Henry Cavill et Helen Bonham Carter. Il arrivera sur la plateforme le 4 novembre et ici vous pouvez voir son avance.

cœur de pierre

Jamie Dornan et Gal Gadot diriger cette production d’action qui a montré un aperçu ainsi qu’un peu dans les coulisses de leur tournage. Il arrivera en 2023 et sous ces lignes, vous pouvez voir sa première avancée.

Bridgerton

En plein défi de peinture entre deux de ses protagonistes, ils nous ont même lu les premières pages d’un scénario pour la nouvelle saison. Mais si de Bridgerton C’est à peu près, la chose la plus importante qui est venue était l’avancée du spin-off reine charlotte.

Ombre et os

Avant-première officielle de la deuxième saison de la série avec des personnages tels que ben barnes et compagnie. Faites attention que nous vous apporterons des nouvelles de cette série de le Comic Con de New York.

Émilie à Paris

Cela a été confirmé à l’arrivée de la troisième saison. À partir du 21 décembre, nous pouvons revoir Lily Collins en action. Vous aimez cette réalisation ?

Merlin

La première série de les adams fous produit par Netflix avec Jenna Ortega comme protagoniste. Aujourd’hui on a pu voir une première avancée : Merlin interagir avec Des doigts. L’une des productions que nous attendons le plus cette année où nous découvrirons la vie d’élève de ce personnage autrefois incarné par Christine Ricci (qui fera également partie de la série).

Manifeste

La série du moment revient avec sa quatrième et dernière saison. avec des airs de perdu et de nombreux éléments surnaturels, nous avons vu la bande-annonce de ce qui sera le lancement le 4 novembre.

Le pays des rêves

Jason Momoa entre dans le monde de la fantaisie dans ce film qui arrive en novembre. Marlow Barkley partage la vedette avec l’étoile de Jeu des trônes.

Moi jamais

Le quatrième sera le dernier pour cette production pour adolescents qui a conquis des fans du monde entier. Pour cette raison, les protagonistes se sont réunis pour parler de cette importante production du N rouge.

Pinocchio

Que promet ce nouveau film de Pinocchio. Avec le sceau de Guillermo del Toro et la technique stop motioncelui qui arrivera avant la fin de l’année.

La mère

Un assassin très dangereux décide de tout quitter pour se consacrer à l’éducation de sa fille. Inutile de dire que nous savons que dans ces cas, les choses ne se passent jamais comme prévu. Il met en vedette Jennifer Lopez.

Vigilant

des esprits derrière histoire d’horreur américaine cette production arrive avec des chiffres tels que Naomi Watts Oui Bobby Canavalé. Avec beaucoup de terreur, il s’inspire de faits réels et raconte l’histoire d’une famille qui commence à être traquée par un mystérieux harceleur.

Vikings : Valhalla 2

Créé par Michel Hirst, vikings était un phénomène mondial qui est passé par Histoire. Popularisé par Netflix, avait son propre spin-off qui avait une deuxième saison confirmée et il restait à voir quand il arriverait. Bien qu’il n’ait pas sa date exacte, nous savons que nous le verrons en 2023.

Mission de sauvetage 2

Chris Hemsworth être de nouveau Tyler dans cette suite qui promet beaucoup d’action et double l’excitation que nous avons vue dans la première histoire. Avec quelques images des coulisses, il nous a montré les coulisses, avec une séquence impliquant un atterrissage en hélicoptère sur un train en mouvement. qui te connaît Mission impossible.

Lupin

La troisième saison de cette production dirigée par Omar Sy promet plus que ce qui en a fait un phénomène mondial Assane ne peut vivre sans sa famille et c’est pourquoi il décide de rentrer en France et propose de s’évader pour trouver une nouvelle vie. Bien sûr, cela aura son coût.

mort pour moi

Ce sera la dernière saison de cette grande production de Netflixdont la première aura lieu le 17 novembre.

Oignons en verre

La suite de Couteaux sortis aura à nouveau un casting de luxe Daniel Craig en tant que détective impitoyable Benoit Blanc. La production a montré sa première bande-annonce et a été présentée par le réalisateur du film lui-même, Ryan Johnson.

Banques extérieures

En 2023 le troisième volet de cette production créée par Josh Pate, Jonas Pate et Shannon Burke arrivera en 2020.

L’école du bien et du mal

La première bande-annonce de cette production inspirée des romans de Soma Chainani est sortie. Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie, Charlize Theron et Kerry Washington sont les têtes d’affiche de cette histoire qui arrive le 19 octobre.

matrimillas

En décembre arrive une nouvelle comédie romantique sur la plateforme de streaming, qui sera dirigée par Juan Minujín et Luisana Lopilato.

L’élu

Dianna Agron, Tenoch Huerta et Mark Millar sont les protagonistes de cette adaptation de la bande dessinée Jésus américainde Peter Gross et Mark Millar.

Belascoaran

Du Mexique vient cette production où l’on verra un monde de détectives se dérouler dans le pays aztèque dans les années 70.

Patience brûlante

Premier film original de Netflix réalisé au Chili. Un pêcheur veut être poète et lorsqu’il devient le facteur de Pablo Neruda, sa vie bascule à jamais.

Le Royaume

Après un premier volet qui a balayé l’estrade, Diego Peretti revient pour devenir ce pasteur qui se retrouve en politique. Le deuxième versement ne reviendra qu’en 2023.

