Netflix taquine mercredi la saison 2

Est-ce que Netflix vient de confirmer Mercredi Saison 2? Il semblerait certainement que ce soit le cas si cette dernière taquinerie était quelque chose à dire. Publié via des médias sociaux, le court clip trouve le mercredi Addams de Jenna Ortega assis devant sa fidèle machine à écrire et épelant les mots « The End » avant d’ajouter un point d’interrogation révélateur. Vérifiez Mercredi taquiner ci-dessous.





Sorti en novembre dernier, Mercredi est dirigé par Pousser un cri et X la star Jenna Ortega dans le rôle de mercredi Addams. La série explore l’adolescence du frère de la famille Addams et comment elle s’adapte à son nouveau lycée, Nevermore Academy. La première saison de Mercredi suit Mercredi Addams alors qu’elle tente de maîtriser sa capacité psychique émergente, de contrecarrer une série de meurtres et de résoudre le mystère qui a embrouillé ses parents il y a 25 ans.

Mercredi a amassé un casting stellaire aux côtés d’Ortega et met en vedette Catherine Zeta-Jones dans Morticia Addams, Luis Guzmán dans Gomez Addams, Isaac Ordonez dans Pugsley Addams, George Burcea dans Lurch, Fred Armisen dans Oncle Fester et Victor Dorobantu dans Thing. Les goûts de Riki Lindhome, Jamie McShane, Hunter Doohan, Georgie Farmer, Hunter Doohan, Georgie Farmer, Moosa Mostafa, Gwendoline Christie et Christina Ricci composent le reste de la distribution de soutien.

La première série a été un succès majeur pour la plateforme de streaming, en grande partie grâce à la performance centrale d’Ortega, qui a depuis été nominé pour un Golden Globe. A rencontré des critiques élogieuses de la part des critiques et du public, Mercredi se présente désormais comme ayant le deuxième premier album le plus diffusé de tous les temps sur Netflix, derrière les séries fantastiques Le sorceleuret détient actuellement le record du plus grand nombre d’heures visionnées en une semaine pour une série Netflix en anglais.

Les fans ont été laissés appeler pour une deuxième saison depuis, et il semble que ces appels viennent d’être répondus.





Les créateurs du mercredi ont fait allusion à ce que nous pourrions voir dans la saison 2

Alors que les détails de la direction d’une deuxième saison restent largement inconnus, Mercredi les créateurs Alfred Gough et Miles Millar ont laissé entendre que cela impliquerait plus fortement le reste de la famille Addams. « Nous avions l’impression de toucher la surface avec ces personnages et les acteurs sont tellement incroyables dans ces rôles », a taquiné Millar. «Catherine est, je pense, une Morticia emblématique. La relation entre mercredi et Morticia est également essentielle à la série, et l’idée que mercredi essaie de tracer sa propre voie en dehors de la famille est importante. [We] Je veux vraiment présenter la famille comme nous l’avons fait cette saison dans quelques épisodes si nous devions avoir une deuxième saison. »

Bien sûr, Mercredi La saison 2 continuerait de s’appuyer sur l’amitié dépareillée et réconfortante entre mercredi et Enid. « Nous voulons en quelque sorte explorer et en quelque sorte compliquer toutes ces relations à l’avenir. L’école était fermée quand ils sont partis, ce qui nous a donné le plus de possibilités pour la saison deux, et je pense que c’est quelque chose que nous sommes ravis d’explorer », Gough « Pour nous, l’émission est aussi vraiment à propos de cette amitié féminine, avec mercredi et Enid étant vraiment au centre de cela. Le fait qu’ils se soient vraiment connectés avec le public, c’est vraiment gratifiant. Donc, nous sommes ravis de explorer maintenant que mercredi a plongé son orteil dans la piscine de l’amitié, à quoi ça va ressembler? C’est comme, elle a étreint. C’était son grand arc pour la saison, non? Alors maintenant, nous faisons ça.

La première saison de Mercredi est disponible en streaming maintenant sur Netflix.