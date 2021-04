Netflix surprend avec le premier aperçu de ‘Vivo’ avec Lin-Manuel Miranda

Sony Pictures Animation a de nouveau formé une alliance avec Netflix pour le lancement d’un autre de ses titres d’animation tant attendus pour l’été, élargissant de plus en plus le catalogue de contenu familial sur le service de streaming populaire.

A cette occasion, le premier aperçu du film «Vivo» a été révélé, qui met en vedette la voix principale de l’une des personnalités les plus importantes du théâtre musical aujourd’hui: Lin-Manuel Miranda, créateur acclamé d’œuvres telles que «Hamilton» Et « Dans les hauteurs ».

« Vivo » présentera une nouvelle liste de chansons originales écrites et interprétées par Miranda lui-même, de sorte que le film deviendra sans aucun doute le centre d’attention de ses fans, qui ne sont pas rares. L’aperçu de 30 secondes présente l’artiste exprimant un kinkajou sympathique, qui chante pour un groupe de personnes animées sur une place de La Havane, à Cuba.

Outre Lin-Manuel Miranda, «Vivo» présente la participation d’un casting multi-étoiles composé de Juan de Marcos Gonzales, Gloria Estefan, Zoe Saldana, Bryan Tyree Henry et Ynairaly Simo dans un film réalisé par Kirk DeMicco (Les Croods ) en collaboration avec Brandon Jeffords (Cloudy With a Chance of Meatballs 2).

Le film met en vedette Lisa Stewart, Michelle Wong et Rich Moore en tant que producteurs, avec Miranda en tant que productrice exécutive aux côtés de Laurence Mark et Louis Ko Tin Lok. Alex Lacamoire, lauréat du prix «Tony», a composé la bande originale, tandis que le légendaire directeur de la photographie Roger Deakins a été consultant visuel.

« Vivo » est le projet le plus récent dans lequel Lin-Manuel Miranda cette année, qui attend l’adaptation cinématographique de sa comédie musicale « In The Heights » par le réalisateur Jon M. Chu (Crazy Rich Asians) cet été. «Hamilton», une comédie musicale qui lui a valu une reconnaissance internationale, a connu un grand succès à son arrivée à Disney + en 2020.