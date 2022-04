Netflix : réactions à la fin d’Ozark

in

Netflix

Ce vendredi a été créée la dernière saison de la série avec Jason Bateman, Laura Linney et Julia Garner. La plateforme de streaming avait divisé la livraison en deux parties.

©IMDBOzark a commencé en 2017.

Quelques semaines seulement après la première de la première moitié de sa dernière saison, Ozark j’arrive à Netflix pour se dire au revoir. Ce vendredi, les 7 chapitres ont été publiés qui clôtureront l’histoire dans laquelle ils jouent Laura Linney, Jason Bateman et Julia Garner depuis 2017, qui pourrait être défini comme l’héritier de Breaking Bad tant au niveau du thème que du ton. Quelques heures seulement après son lancement, les premières réactions ont déjà commencé à apparaître sur les réseaux.

Dans votre compte officiel Twitter, Jason Batman il fut l’un des premiers à parler. « Je veux juste dire bonjour et remercier sincèrement tous les bons amis que vous avez donnés à Ozark une place dans leur vie ces dernières années. J’apprécie que vous ayez aimé ce que nous aimons faire pour vous « a souligné l’acteur. Pour lui ce n’est pas qu’une série de plus, puisqu’en plus de la produire, il s’est chargé d’en réaliser plusieurs chapitres.

La dernière partie de la dernière saison de Ozark mettra l’axe en sachant comment il va la famille byrd pour répondre aux exigences de Omar Navarro et Javi Elizondro, ainsi qu’aux requêtes du FBI, et voir si, une fois pour toutes, ils parviennent à s’en sortir vivants. Bien que le dernier volet soit beaucoup plus faible que la série en général, cela ne suffit pas à faire oublier ce qui fut l’une des meilleures productions réalisées par Netflix (vous pouvez voir notre critique complète ici).

+ Réactions des fans d’Ozark

Sur les réseaux sociaux, plusieurs téléspectateurs de Ozark Ils ont commencé à vider leurs premières réactions autour de ce que ce dernier épisode de l’émission a laissé. Parmi les commentaires remarquables, il y avait des gens qui ont pris sur eux de parler de Wendy (Linney)Quoi @ifokistiredqui a noté : « Seulement 10 minutes dans le nouveau Ozark Oui Wendy elle est déjà folle comme toujours » Oui @iceprincebrandoqui a écrit: « Wendy Il est tellement avide de pouvoir que ça n’a aucun sens. ».

Ce qu’on a le plus trouvé dans Twitter environ Ozark étaient des opinions qui célébraient la fiction sur la famille byrd. « Amour Ozark”mentionné @cherylb428tandis que @vitoescobar_ Souligné: « Définitivement, Ozark Cela a été l’une de mes séries préférées. Oui @cejotaplays l’a défini comme « La meilleure chose que j’ai vue après Le Trône de Fer”. En outre, @danysalvatierra non seulement souligné la « Début fulgurant de la dernière saison » et a souligné le travail des jeunes acteurs mais a également demandé s’il vous plaît « UN AUTRE EMMY POUR JULIA GARNER ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂