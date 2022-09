Netflix publie une affiche officielle pour You 4 avec Penn Badgley

NETFLIX

Le géant du streaming pourrait présenter la bande-annonce de la quatrième saison à TUDUM. Découvrez la première image officielle de la série ici!

©NetflixPenn Badgley joue dans You.

le 24 septembre prochain Netflix présentera TUDUM, un événement mondial de streaming qui vous permet de découvrir toute l’actualité des séries et films les plus attendus. Cependant, le service d’abonnement a déjà commencé à publier quelques aperçus de ce qui sera finalement vu lors de ce festival. Toi, la fiction mettant en vedette Penn Badgley qui présentera sa quatrième saison, n’a pas fait exception et il a déjà son première affiche officielle.

C’était en 2018 lorsque la série est arrivée pour la première fois sur la plateforme de streaming pour capter l’attention de tous les utilisateurs. Avec le suspense psychologique comme grand allié et basé sur le best-seller homonyme de Caroline Kepnes, l’histoire met en scène un jeune homme qui travaille dans une librairie et qui, en rencontrant un écrivain en herbe, transforme son engouement en une dangereuse obsession.

L’intrigue a progressé jusqu’à atteindre le troisième volet qui a été diffusé en 2021. Cette fois, l’histoire de Joe et Love -interprétée par Victoria Pedretti- a franchi une nouvelle étape lorsqu’ils se sont mariés et ont eu un bébé. De cette façon, ils ont commencé une nouvelle vie dans la ville de Madre Linda. « Est-il possible que la femme qu’il cherche depuis tout ce temps habite juste à côté ? S’évader d’une cage de cave est une chose, mais qu’en est-il de la prison d’un mariage de carte postale avec une femme qui connaît tous vos trucs ? Eh bien, échapper à cela sera beaucoup plus difficile», explique son synopsis officiel.

En ce sens, la série s’apprête à lancer prochainement sa quatrième saison. Bien que quelques avancées aient été publiées depuis le début de son tournage jusqu’à maintenant, c’est la première fois qu’elles présentent une affiche aussi sanglante qu’inquiétante qui pourrait être la clé de l’intrigue de ce nouvel opus. « Hé, toi… TUDUM a quelque chose de spécial pour toi demain »indique le post de Netflix, précisant que demain il pourrait y avoir une grosse surprise.

La bande-annonce de la quatrième saison de Tu? Il ne serait pas étrange que cela se produise, puisque l’événement est conçu précisément pour exciter les abonnés de la plateforme avec ses prochaines sorties. Tout comme c’est arrivé avec éducation sexuelle -qui a ensuite fait fureur dans le catalogue avec sa nouvelle saison- Netflix pourrait répéter la formule en lançant demain la grande avancée de la série avec Penn Badgley.

