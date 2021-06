Netflix publie un nouveau clip de « The Cuphead Show »

Netflix a préparé de grandes surprises pour ses abonnés sur « Geeked Weed », révélant enfin un nouveau regard sur « The Cuphead Show », une série inspirée du célèbre jeu de plateforme « Cuphead », qui présentera la même esthétique d’animation traditionnelle que celle qui a aidé son original source captiver des millions de joueurs à travers le monde.

Cependant, Netflix n’a pas présenté dans sa nouvelle vidéo Cuphead ou Mugman, ses protagonistes, mais a pris la liberté de nous présenter un autre de ses personnages principaux : King Dice, un antagoniste qui aura la voix de nul autre que Wayne Brady, qui se présente au public au rythme d’un doux rythme de jazz.

« The Cuphead Show » reprendra les mêmes éléments esthétiques et narratifs du jeu vidéo dont il est issu, avec un rythme et des conceptions de personnages inspirés de l’animation américaine des années 1930, grâce au travail acharné de Fleischer Studios, donc cette transition médiatique ressemble à ce sera assez lisse.

« Cuphead » présente King Dice comme le « roi du jeu » et la main droite charismatique du diable lui-même. Son travail de gardien entre les mondes empêche Cuphead et Mugman de traverser leurs mondes à moins qu’ils ne possèdent tous leurs contrats. En plus de la confirmation de Brady en tant qu’interprète du personnage, Netflix a présenté un premier aperçu dans lequel on voit le personnage pleinement en action.

Ce n’est qu’une des multiples confirmations que Netflix a faites pendant la Geeked Week, la semaine au cours de laquelle le lancement d’Arcane, une série inspirée du jeu vidéo « League of Legends », le premier aperçu de la nouvelle saison de » The Witcher » et la confirmation du casting pour la série d’action en direct de « Resident Evil ».