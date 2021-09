Netflix publie la première bande-annonce d’Extraction 2

Plus tôt ce mois-ci, Hemsworth a impressionné les fans avec son entraînement super intense alors qu’il se prépare à se mettre en forme pour la suite du blockbuster de 2020, qui le verra reprendre son rôle de soldat devenu mercenaire, Tyler Rake.

Dans un post sur son compte Instagram, le Thor star a écrit: « Se préparer pour @netflix Extraction suite. Passer d’un entraînement aux poids lourds à beaucoup plus de mouvements fonctionnels au poids du corps en se concentrant sur l’agilité, la force et la vitesse. Essayez ce petit exercice et laissez les poumons crier grâce ! »