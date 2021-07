Netflix proposera des jeux mobiles dans le cadre de l’abonnement

Il ne semble pas y avoir grand-chose de ces actifs PlayStation découverts dans le code source de l’application Netflix : le géant du streaming a annoncé son intention d’offrir des jeux pour smartphone dans le cadre de son abonnement existant. Ce contenu sera fourni sans frais supplémentaires, car l’entreprise tente de conserver ses membres. Après avoir perdu plus de 400 000 abonnés aux États-Unis et au Canada au cours du trimestre précédent, certains analystes pensent que le service a peut-être atteint un pic.

Netflix, cependant, estime qu’il peut fournir « plus de valeur de divertissement grâce aux jeux », et il semble qu’il espère tirer parti de sa propriété intellectuelle existante pour maintenir l’engagement des membres. « Nous savons que les fans de nos histoires veulent aller plus loin et s’engager plus loin », a déclaré à CNBC Greg Peters, directeur des produits. « Ce qui est génial avec l’interactif, c’est que vous pouvez fournir des univers qui offrent un temps considérable où les gens peuvent s’engager et explorer. »

Ce mot « engagement » est essentiel, car Netflix cherche à monopoliser le temps de ses membres et à collecter encore plus de données sur leurs habitudes. Bien qu’il ne s’attend pas à ce que les jeux attirent les abonnés à court terme, il pense que l’offre soutiendra sa liste de divertissement établie.

Sony, par coïncidence, prépare un grand coup dans le mobile, alors qu’il tente d’élargir l’attrait de ses propres franchises. Nous supposons que s’il existe un lien potentiel avec PlayStation ici, il pourrait s’associer à Netflix pour proposer ses jeux pour smartphone dans le cadre de l’abonnement. Cependant, nous sommes plus enclins à croire que ces actifs susmentionnés ont été laissés par erreur dans l’application Netflix.