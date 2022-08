Netflix présente Day Shift : une comédie d’horreur avec Jamie Foxx et Dave Franco

pas de spoilers

Day Shift est maintenant disponible sur Netflix, étant l’une des plus grosses sorties de la semaine de la plateforme. Ensuite, nous vous donnerons notre avis SANS SPOILERS.

©NetflixNetflix présente Day Shift: A Horror Comedy avec Jamie Foxx et Dave Franco.

Quart de jour est le nouveau film qui est arrivé sur le service de streaming Netflix ce vendredi 12 août avec une histoire qui mêle comédie et vampires. C’est le premier film réalisé par JJ PerryProtagonisée par Jamie Foxx, Dave Franco, Snoop Dogg, Natasha Liu Bordizzo, Meagan Good, Steve Howey et Karla Souza. Dans spoilers Nous l’avons déjà vu et vous aurez ensuite notre avis sans spoilers importants.

Dans le film, Jamie Foxx joue Bud Jablonski, un nettoyeur de piscine qui a une fille et est en instance de divorce, mais fera tout ce qu’il faut pour récupérer sa famille. Loin de cette profession routinière dans la vallée de San Fernando, son véritable travail et sa principale source de revenus est la poursuite et la chasse aux vampires en tant que membre d’un syndicat international de chasseurs. Cependant, sur son chemin, il croise la route d’Audrey San Fernando (Karla Souza) et la donne va radicalement changer.

Avant de commencer l’analyse de ce film, il faut souligner qu’il s’agit des débuts de JJ Perry en tant que réalisateur à 57 ans, après une longue carrière dans l’industrie en tant que cascadeur dans des films d’action où les combats au corps à corps et le spectaculaire ont prévalu. Rien qu’en remarquant ces caractéristiques, on peut imaginer ce qu’il veut dire et la manière dont il le réalise dans Day Shift.

Le film commence de manière prometteuse avec une scène de fusillades et d’affrontements à l’intérieur d’une maison qui a tout, il ne serait donc pas rare de penser que le ton sera constamment comme ça, mais la réalité est qu’au fil des minutes, il devient un copain film avec une ligne comique qui n’est pas exagérée, bien qu’il y ait inévitablement des moments où ils tombent dans des nids de poule qui conduisent les personnages à un certain ridicule.

D’un autre côté, l’action est un genre qu’ils visitent constamment et ils fonctionnent parfaitement pour que le spectateur s’immerge dans l’histoire, en particulier dans les scènes de massacre de vampires. De la même façon, on retrouve une drôle de scène de poursuite pour l’entrée de la fille de Bourgeon qui pourrait être la meilleure séquence de tout le film car elle a une bonne direction et une manipulation de drone fascinante. On ne peut pas en dire autant des caméras fixes, car il y a des plans sans signification qui agacent, mais ne gênent pas le moment.

Le principal problème du film se trouve dans sa seconde moitié, où nous avons l’introduction formelle d’un méchant qui était apparu sporadiquement, mais quand son rôle principal arrive, il semble trop tard et conduit à résoudre le conflit majeur à la hâte et avec un conclusion insatisfait. De plus, l’antagoniste incarné par Karla Souza il semble perdre l’axe de son objectif et sa présence perd de sa force dans l’intrigue, ce qui fait qu’il ne s’agit que d’une tentative.

Quart de jourle nouveau film sur la plateforme Netflixse sent comme une occasion manquée en mélangeant deux genres aussi intéressants que la comédie et l’horreur, mais il n’y a pas de tournure convaincante et originale, c’est donc simplement un film dans lequel l’intention d’élever l’action se démarque plus que l’histoire elle-même. Jamie Foxx et Dave Franco ils sont corrects sur le papier, mais ce ne sera sûrement pas parmi les meilleurs qu’ils aient jamais fait.

