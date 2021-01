Netflix pour Android propose désormais un son de «qualité studio»

La qualité sonore de l’application Netflix vient de s’améliorer considérablement. C’est ce qui a changé.

Si vous faites partie de ceux qui préfèrent voir leur films et séries Netflix préférés à travers votre Mobile ou tablette Android, vous serez heureux de savoir que l’entreprise derrière la plateforme a amélioré son application élever la barre de la qualité audio, à travers des techniques qui promettent fournir un son de qualité studio.

A travers son blog technique, Netflix a confirmé qu’à partir de maintenant, les utilisateurs d’appareils Android compatibles peuvent profiter audio amélioré grâce au codec audio xHE-AAC. Mais, Qu’est-ce que cela signifie vraiment?

Meilleure qualité sonore pour les utilisateurs de Netflix sur Android

Parmi les améliorations apportées par la prise en charge de ce nouveau codec, Netflix met en évidence le capacité à améliorer la clarté audio dans des situations avec beaucoup de bruit de fond, ou la possibilité de s’adapter aux connexions réseau variables.

L’une des fonctions qu’apporte cette mise à jour du système audio de l’application est une meilleure gestion du volume sonore. En ce sens, l’entreprise précise qu’elle ne sera plus nécessaire augmenter ou diminuer le volume en passant, par exemple, d’une scène d’action à une scène plus silencieuse. L’idée est que la technologie derrière l’application est capable de gérer ces changements d’une manière plus naturelle et imperceptible pour l’utilisateur.

L’astuce de Netflix pour désactiver la vidéo et écouter l’audio

Il est également amélioré le plage dynamique audio pour, selon les termes de Netflix, «optimiser la plage dynamique d’un programme pour offrir la meilleure expérience d’écoute sur n’importe quel appareil, dans n’importe quel environnement». Quelque chose qui, pour être réalisé de manière naturelle, nécessite un algorithme sophistiqué capable d’anticiper de manière significative.

Lors des premiers tests effectués par Netflix avec certains utilisateurs, il a été découvert que les personnes qui avaient déjà le Codec xHE-AAC dans leur application, ils ont choisi de continuer à écouter l’audio via les haut-parleurs de leurs appareils dans une plus grande mesure que ceux qui ne disposaient pas de ce codec. Par conséquent, l’entreprise aspire désormais à implémenter le nouveau codec audio sur d’autres plates-formes.

