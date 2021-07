Netflix, Pokémon et Lucifer ensemble : tous les détails du live-action de l’anime

Fans de Pokémon ils seront plus que ravis. C’est que Netflix vient d’annoncer que cet anime populaire, basé sur une série de jeux vidéo sortie à la fin des années 90, aura son action en direct. Oui, comme c’est arrivé avec le film de Détective Pikachu, Protagonisée par Ryan Reynolds, nous pourrons voir le pokémon bien-aimé dans une nouvelle version qui, en plus, aura une pièce fondamentale de Lucifer, un autre grand succès de la plateforme. Nous vous disons tous les détails de ce projet spectaculaire.

Pokémon aura sa série live-action sur Netflix







Pokémon Il a captivé des générations, d’abord avec son jeu vidéo, puis avec l’anime sorti en 2000 et plus tard avec le jeu mobile qui invitait les utilisateurs à trouver des pokémon disséminés dans toute la ville. Mais ils avaient aussi leur film sur grand écran. Détective Pikachu il a été créé en 2019 et a été un succès retentissant. Ainsi, après de multiples contenus qui ont dépassé les frontières du transmédia, une série arrive action en direct et rien de moins que la main de Netflix.

En ce sens, cette série suivra une prémisse similaire (en termes de format) à celle du film mettant en vedette Ryan Reynolds. C’est-à-dire qu’il y aura de vrais acteurs interagissant avec des Pokémon créés par des ordinateurs. La chose intéressante à propos de tout cela est qu’il mettra en vedette l’auteur d’une autre série Netflix très populaire qui est Lucifer. Plus précisément, son showrunner Joe Henderson, qui a également participé à Col blanc, ici sera l’écrivain et producteur exécutif.

La première série télévisée Pokémon créée en 2000 (Photo: IMDb)



Il n’est pas étonnant que Netflix ait décidé de se plonger dans ce live-action. Dans son vaste catalogue, il a presque toute la saga de Pokémon à la télévision, y compris la première série, un véritable trésor pour toute la génération du millénaire. De plus, si nous continuons à parler d’anime, la plateforme de Hastings de roseau, depuis plusieurs années, essaie d’attirer plus de fans d’anime.

Certaines des productions originales sur lesquelles il a travaillé sont l’adaptation de Castlevania, Aggretsuko, Beastrars, Godzilla : Point Singulier et a également un grand nombre de films Hazao Miyasaki et l’étude Studio Ghibli. Mais pas seulement ça. De plus, il a réalisé des adaptations de jeux vidéo ultra populaires tels que Resident Evil Oui Le sorceleur, Protagonisée par Henri Cavill.