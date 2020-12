Netflix ose avec plus d’action en direct et des paris sur Yu Yu Hakuso

Netflix ne suffit pas avec ce qu’il a et annonce une série d’action en direct de Yu Yu Hakuso.

Il semble que les gars de Netflix ne se lassent pas d’une série de vrais personnages One Piece. Ni avec le Cowboy Beebop ni avec Death Note. Alors ils ont décidé que depuis qu’ils sont dans ce pétrin, c’est le bon moment pour annoncer une série d’action en direct de Yu Yu Hakuso.

Avoir réussi Compte Twitter de la société, mais au Japon et spécialisée dans l’anime. Il annonce simplement que l’entreprise travaille sur le développement de cette nouvelle série mais ne donne pas plus de détails. Si nous ne les avons toujours pas de la série One Piece ou Cowboy Beebop que nous avons mentionnée précédemment, imaginez celle-ci …

◤◢◤◢◤ ⚠️ 速 報 ⚠️ ◢◤◢◤◢ 『幽 ☆ 遊 ☆ 白 書』

Netflix オ リ ジ ナ ル シ リ ー ズ と し て

実 写 シ リ ー ズ 化 決定 💥🔫 ◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢ 「き っ と ・ ・ ・ 面 し れ ェ こ と が 起 こ る」

絶 対 ア ニ メ 観 直 そ# ネ ト フ リ ア ニ メ # 幽遊白書 pic.twitter.com/3xA2BMfEvN – Netflix Japon Anime (@NetflixJP_Anime) 15 décembre 2020

Pour les plus jeunes coupables, Yu Yu Hakuso est un manga qui a été publié à la date lointaine (et viuejuna) de 1990. Oui, mon cher, nous parlons du siècle dernier, quelque chose qui est déjà considéré presque ancien ou rétro. Aussi avait l’anime qui a été diffusé en Espagne et compte 112 épisodes.

L’histoire nous raconte la mort d’un garçon qui, regardez où, a une seconde chance. Du monde des morts, il doit accomplir une série de missions pour pouvoir revenir à la vie car, bien qu’il soit un voyou du quartier, son cœur est bon et «pur». Les choses de la vie. Sous cette prémisse, le garçon se retrouvera entre deux mondes dans lesquels il apprendra à être plus fort pour défendre tous ceux qui sont importants pour lui. Et oui, c’est un format shonen que beaucoup considéraient comme un rival de Dragon Ball à l’époque.

Nous devrons voir comment Netflix parvient à faire quelque chose d’épique avec eux. Et surtout pour recréer ces coiffures.