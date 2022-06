Netflix obtient les droits de diffusion mondiaux sur l’incantation d’horreur taïwanaise

Netflix a acquis les droits mondiaux sur le blockbuster d’horreur taïwanais Incantation, Le Hollywood Reporter l’a annoncé mardi en exclusivité. Le film, qui est sorti dans les salles taïwanaises en mars, sera diffusé au public mondial sur Netflix le 8 juillet. depuis sa sortie au printemps, gagnant Incantation la désignation du film d’horreur taïwanais original le mieux rémunéré de tous les temps. Une suite est déjà en préparation.

Janelle Ong, responsable de l’acquisition de contenu en langue chinoise chez Netflix, a déclaré à propos du film : « Incantation a fortement résonné auprès du public taïwanais, et nous sommes ravis de partager ce film avec nos membres du monde entier. L’horreur asiatique a été très influente pour façonner le genre et l’amener à de nouveaux sommets, et nous sommes fiers de nous associer à une nouvelle génération de cinéastes asiatiques qui créent des films qui définiront ce que la terreur signifie pour les téléspectateurs d’aujourd’hui. »

Le film, qui suit une famille d’adorateurs de sectes à Kaohsiung, à Taïwan et s’inspire d’une histoire vraie, a été un succès auprès du public critique et commercial. Incantation a reçu sept nominations aux Taipei Film Awards, dont celui du meilleur réalisateur, de la meilleure actrice et du meilleur long métrage narratif.

Les lauréats du Taipei Film Award seront annoncés le 9 juillet, après les débuts mondiaux du film en streaming sur Netflix. Regardez l’horrible bande-annonce de Incantation ici:

Le réalisateur Kevin Ko veut garder les fans d’horreur éveillés la nuit

Netflix

« Je suis vraiment fier que Incantation va sortir sur Netflix dans le monde entier, maximisant le nombre de personnes qui peuvent le regarder », a déclaré le réalisateur du film, Kevin Ko, à Netflix. Ko, connu pour son travail sur l’horreur taïwanaise avec des films tels que Uniquement sur invitation (2009), est également scénariste et producteur sur Incantation.

« Cela a toujours été mon rêve de faire des films qui voyagent à travers le monde et sont regardés par tous les fans d’horreur sur Terre, les gardant éveillés la nuit. J’ai hâte d’entendre les réactions des téléspectateurs. »

Le cinéaste taïwanais a également cité des films d’horreur asiatiques mondialement connus des années 1990 et du début des années 2000, tels que Bague, Ju-on (La rancune)et L’oeil, comme des influences majeures sur son travail. « L’horreur asiatique n’est pas seulement une question de gore hardcore. Elle a une douceur. Elle vous fait peur, mais vous émeut aussi, voire vous guérit. »

Le public mondial peut attraper Kevin Ko Incantation sur Netflix à partir du 8 juillet.