Netflix : le fournisseur de VoD annonce de nouvelles informations sur sept anime

Les abonnés au service de streaming Netflix connaissent l’entreprise un coeur pour l’anime Possède. Étant donné que les ramifications du genre ont souvent eu beaucoup de succès auprès des fournisseurs de VoD jusqu’à présent, cela devrait encore élargi devenir. En tant que membre de Événements de la Geek Week le groupe a révélé de nouveaux détails sur six productions d’anime à venir.

Netflix : trois nouveaux originaux d’anime annoncés

Commençons par le premier Netflix Anime Originals, c’est-à-dire les productions que la compagnie a elle-même commandées. Le fournisseur de VoD a annoncé trois nouveaux projets dans cette catégorie.

Anime #1 : Bright : Samurai Soul

Cela commence par « Bright : Samurai Soul ». C’est un spin-off de l’anime au film d’action fantastique « Bright » de 2017. Le Le film d’animation est réalisé dans le studio 3DCG Arect surgir. Réalisé par Kyohei Ishiguro, Michiko Yokote écrit le scénario et Atsushi Yamagata s’occupe de la conception des personnages.

L’intrigue du film tourne autour du Ronin Izo et l’Orc Raiden. Les deux doivent travailler ensemble pour amener un jeune elfe et une baguette au pays des elfes au nord. On ignore encore quand l’anime commencera sur Netflix.

Anime #2 : Exception

« Exception » est un nouveau Série d’anime d’horreur de science-fictionbasé sur une histoire originale de Hirotaka Adachi. Yūzō dirige la série en tant que réalisateur. Les dessins des personnages ont été créés par Yoshitaka Amano (« Final Fantasy »).

L’histoire de l’anime se déroule dans un futur lointaindans laquelle l’humanité a été forcée de quitter la terre. Ils devaient se rendre sur une planète inexplorée dans un galaxie lointaine relocaliser, qu’ils veulent rendre habitable au moyen de la terraformation. Les explorateurs de ce monde sont réalisés par une imprimante 3D biologique.

Anime n°3 : Fais ma journée

De plus, « Make My Day » était un autre Film d’animation d’horreur annoncé. C’est dans 3DCG Studio 5 Inc. produit et basé sur une histoire de Yasuo Ohtagaki. Makoto Honda réalisera et Yumiko Yoshizawa écrira le scénario.

L’histoire du film d’animation se déroule sur l’un des Planètes couvertes de glace et de neige. Là, soudain, des créatures mystérieuses sont apparues et ont commencé à attaquer les habitants. L’humanité pourra-t-elle survivre à cette attaque ?

Netflix : les dates de lancement de certains « Anime Originals » révélées

Mais ce n’était pas toute l’actualité, car des informations ont également été fournies lors de l’événement Geeked Week pour continuer « Netflix Anime Originals » révélé. Nous avons donc mis la désignation entre guillemets car le fournisseur de VoD marque ces œuvres de cette façon, mais à proprement parler c’est pas de productions internes de la compagnie.

Anime #1 : Edens Zéro

Le fournisseur de VoD a révélé avec le 26 août 2021 la date de début mondiale de l’aventure fantastique de science-fiction « Edens Zero ». La série animée est créée au Studio JCStaff sous la direction de Shinji Ishihira.

Un jour ils échoueront jeune Rébecca avec son chat Happy dans le parc d’attractions d’une planète apparemment déserte. Là, elle rencontre le garçon Shiki, avec qui elle se lie d’amitié et décide avec lui de vivre toutes sortes d’aventures passionnantes dans l’immensité de l’espace.

Anime #2 : Mobile Suit Gundam : Hathaway

Les responsables ont également annoncé que le service de streaming a les droits de Film d’animation « Mobile Suit Gundam : Hathaway » pourrait sécuriser. Le film, dont le Début d’une trilogie marqué, a été créé au Studio Sunrise et a été mis en scène par le réalisateur Shukou Murase.

Cela fait 12 ans depuis la dernière grande guerre, mais le monde est toujours dominé par les conflits militaires, la corruption et la pollution. À cause de cela, de nombreuses personnes ont fui dans l’espace, mais un nouveau conflit se profile déjà. Le film d’animation a pas encore de date de début.

Anime n°3 : le roi chaman

La nouvelle édition de l’aventure fantastique « Shaman King » est créée à Studio Bridge sous la direction de Joji Furuta et est lancée dans le monde entier le 9 août 2021 sur Netflix.

Un tournoi est organisé tous les 500 ans pour déterminer le prochain roi des chamans. Yo Asakura veut également participer avec son esprit gardien Amidamaru et bien sûr gagner. Cependant, de nombreux chamanes forts se dressent sur son chemin sur ce chemin.

Anime n°4 : Transformers : War for Cybertron Trilogy Kingdom

La conclusion est la finale de la série animée 3DCG « Transformers: War for Cybertron Trilogy ». Soit dit en passant, il s’agit à nouveau d’un véritable original d’anime Netflix, qui est dans le Studio Polygone Photos se leva et le 29 juillet 2021 commence exclusivement sur Netflix.

Les fans d’anime peuvent donc non seulement s’attendre à un été complet, mais aussi au-delà des tonnes de redémarrages sur Netflix avoir hâte de.