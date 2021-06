Netflix lance Sexy Beasts, une nouvelle série de rencontres "à l’aveuglette": déranger c’est peu

Netflix est née en tant que société visionnaire de location de vidéos, dans le style Superproduction, à la fin des années 90. Cependant, d’un moment à l’autre et avec la mondialisation d’Internet, elle a commencé, petit à petit, à produire son propre contenu. Sa formule a été un vrai succès et elle est aujourd’hui leader sur le marché du streaming. En fait, il a un catalogue infini avec des propositions très dissemblables. Et sa nouvelle version intitulée Bêtes sexy a fait parler.

La formule de datation des docuseries est quelque chose qui a déjà été vue des millions de fois à la télévision. tv avait son émission de télé réalité cruelle et mémorable appelée Suivant Oui BeaucoupMusique, Cupidon. Désormais, la société de Hastings de roseau est allé pour plus et présente cette émission de rencontres « à l’aveugle » vraiment inédite. Ici, on vous dit tous les détails.

Sexy Beasts, la nouvelle et inquiétante série de rencontres lancée par Netflix

La série nous montre un groupe de jeunes avec l’intention de rencontrer quelqu’un avec qui s’entendre et sortir. Cependant, ce qui a attiré le plus l’attention, c’est que, comme son nom l’indique, les participants de l’émission de téléréalité doivent assister à l’événement déguisés en bêtes. Vous pouvez donc voir dans la bande-annonce comment ces personnes parlent devant la caméra de leurs expériences avec des masques.

Les costumes sont sous prétexte qu’ils connaissent parfaitement toutes les caractéristiques de leur personnalité et tombent amoureux quelle que soit leur apparence physique. Même si, bien sûr, ils devront choisir celui avec qui ils ont été le plus attirés.







Créé par Simon Welton pour Netflix, la série aura le comédien Rob Delaney en tant que narrateur. Il faut dire qu’il s’agissait en fait d’une adaptation d’une émission britannique du même nom, créée en février 2014, à l’occasion de la Saint-Valentin. Ce n’est pas la première fois qu’une reprise de cette série est réalisée. Cela a déjà été fait en Allemagne, en Corée et aux États-Unis. Maintenant, c’est à la plateforme de se délecter de sa production originale.

Bêtes sexy possède 6 épisodes et sortira aux États-Unis, en Angleterre et en Irlande prochainement 21 juillet. Pour le moment, la société n’a pas évoqué la date de lancement en Amérique latine. Ce qui est un fait, c’est qu’il aura la saison 2. Donc très probablement on pourra le voir bientôt dans le catalogue de la région.