Netflix lance le dernier projet de Naya Rivera en vie

C’est un programme de confiserie dans lequel elle vient en tant qu’invitée dans la deuxième émission

La mort de Naya Rivera a ébranlé l’industrie audiovisuelle nord-américaine, car personne ne s’attendait à ce qu’une actrice aussi jeune qu’elle, pleine de vie et avec un bel avenir, puisse paraître morte au fond d’un lac, mais sauver son fils était la seule chose qui comptait pour elle à l’époque, et c’est ce qu’il a réussi à faire. Maintenant, après plusieurs semaines au cours desquelles les hommages ont eu lieu, on peut voir sur Netflix le dernier projet dont Naya Rivera faisait partie.

L’interprète a assisté au deuxième programme de Ruée vers le sucre en tant qu’invité dans ce format de confiserie. Plus précisément, ce chapitre intitulé ‘Desserts de haut vol“ Il a été enregistré en février dernier peu de temps avant que le coronavirus ne provoque la fermeture de décors dans le monde. Pour cette raison, un message a été inclus au début de la diffusion, rappelant le chiffre de Naya rivera. Un bel hommage dans lequel on peut voir à quoi ressemblait cette jeune femme dans toute sa splendeur: souriant, heureux et plein d’illusions et de projets futurs.

Un enterrement intime a eu lieu le 24 juillet dans lequel la famille et quelques amis ont dit au revoir à une mère courageuse qui s’est battue pour son petit jusqu’à la dernière minute. Un courant a fait que les deux ont été traînés au fond du lac PiruMais elle a réussi avec force et même épuisement à ramener son petit sur le yacht qu’ils avaient loué des heures auparavant.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂