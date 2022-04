Netflix lance Heartstopper, la série LGTB qui fait tomber les barrières et les préjugés

Les adolescents en difficulté sont, semble-t-il, ce qui attire le plus fans de netflix. Après le succès qu’a eu la plateforme avec éducation sexuellemaintenant il arrive bouchon de coeur, une série sur le thème LGBT. Cette bande est basée sur bande dessinée alice oseman et il a une saison de huit épisodes dont l’adolescence et la découverte de ses préférences sexuelles sont les protagonistes.

Situé dans le temps présent, bouchon de coeur pose l’histoire de Charlie Spring (Joe Locke) qui fréquente une école pour garçons qui, à un certain moment, devient son pire enfer. Étant en neuvième année, il a décidé d’avouer son homosexualité, ce qui l’a amené à subir le harcèlement et la discrimination d’un certain groupe d’adolescents plus âgés que lui. Mais la série commence avec lui en dixième année et avec sa préférence sexuelle plus acceptée.

Et même si au départ L’histoire de Charlie Cela semble un peu cliché, c’est une réalité qui se vit et à laquelle beaucoup de gens sont confrontés aujourd’hui. Mais bouchon de coeur Il a réussi à lui donner une tournure tout à fait originale en montrant une autre perspective. En effet, à un certain moment a tout à surmonter éducation sexuelle car, contrairement à cette fiction, le strip a une intrigue centrale qui est l’homosexualité tandis que celle de ESA Mariposa enseigne la sexualité en général.

Aussi ce que Netflix le plasma sur le petit écran conserve pleinement l’essence des bandes dessinées originales. C’est parce que les sentiments de Charly sont encore très présents, surtout quand il tombe amoureux de pseudo (Kit Connor) qui, avec ses insécurités, ses peurs et ses découvertes, conduit le protagoniste à connaître le véritable amour. De plus, la compréhension et la véritable amitié de leur environnement seront essentielles pour qu’ils continuent à avancer dans leur vie.

D’autre part, il convient de noter que le sentiment qu’ils mettent Kit Connor Oui Joe Locke dans cette série, où les deux tiennent le rôle exclusif, il s’agit d’applaudir. Avec leur interprétation, ils parviennent à briser le quatrième mur faisant de leurs personnages deux personnes avec lesquelles ils peuvent se connecter et il est facile de comprendre ce qu’ils traversent. De plus, ce sont eux qui aident la série à lui donner ce fil conducteur parfait.

Parce que, sans aucun doute, bouchon de coeur C’est cette série qu’il fallait pour faire tomber les barrières et les préjugés. Par exemple, à un moment de la fiction, Charlie va jusqu’à dire : «Je ne veux pas être le gay qui est mauvais en sport”. C’est-à-dire que même dans ce même détail, la production a pris soin de montrer à quel point toute petite moquerie peut être nuisible, mais aussi supérieure.

Le pari de Netflix Cela a été complètement flatteur, montrant ce qu’est vraiment une série qui aidera de nombreux adolescents. Offrant ce regard dans lequel la découverte, la peur, mais aussi l’acceptation est un processus commun et respectable, ce strip a tout pour devenir un succès.

Bien sûr, la vérité est qu’il y a un petit détail qui, à certaines occasions, fait que le spectateur se déconnecte des sentiments et de l’histoire d’amour. C’est que, quand quelque chose se passe entre les protagonistes, l’image est entourée d’emojis excités. Et bien que la série du géant du streaming soit basée sur une bande dessinée, cela pour la télévision n’est peut-être pas tout à fait correct. Mais, au-delà de cela, en ce qui concerne les aspects techniques, bouchon de coeur Il a aussi un point positif.

Un exemple clair en est la mise en scène avec laquelle la personnalité de chaque personnage est marquée. Surtout quand on montre la chambre de Charlie qui, d’abord ne dit rien, mais ensuite tout dit. Et, de même, la caractérisation de chacun des étudiants : le garçon homosexuel, ses amis étranges qui le soutiennent en tout et, bien sûr, les plus populaires qui finissent par être les agresseurs. Sans doutes, Netflix il a su combiner parfaitement chaque point de l’histoire captivante.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂