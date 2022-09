Netflix : la série qui a atteint le record d’audience aux Etats-Unis selon Nielsen

Netflix

Nielsen a mis à jour sa base de données avec un nouveau rapport qui place une autre série Netflix au sommet du Top 10 aux États-Unis. Revoyez ici quel était le titre préféré dans le pays !

©NetflixNetflix : la série qui a atteint le record d’audience aux États-Unis selon Nielsen.

Il a déjà été répété d’innombrables fois que le service de streaming Netflix Il traverse sa pire année depuis sa création, puisque le deuxième trimestre a déterminé une nouvelle baisse d’abonnés et des pertes économiques, ils s’attendent donc à une croissance au troisième. Alors qu’ils attendent des résultats positifs du côté des entreprises, il existe une réalité parallèle concernant la popularité de leurs titres et l’un d’eux a attiré l’attention du public américain au-dessus de la concurrence.

le compteur d’audience nielson est celui chargé de rapporter les chiffres exacts des téléspectateurs américains de la télévision et des plateformes conventionnelles Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Hulu TV et Apple TV+. De plus, il faut souligner que la publication des chiffres qui seront dévoilés ci-dessous accuse près d’un mois de retard, principalement en raison du temps qu’il faut pour les compiler.

+ La série Netflix fait fureur aux US selon Nielsen

Selon la récente mise à jour de nielson, le plus regardé aux États-Unis entre la semaine du 22 et du 28 août avec un total de 1,123 million de minutes regardées a été fait écho. C’est la mini-série créée, écrite et réalisée par Vanessa Gazy qui a été ajoutée au streaming le 19 août et seulement quelques jours ont suffi pour devenir le nouveau phénomène qui a également eu une reconnaissance mondiale.

Sa prémisse est centrée sur Leni et Gina, deux jumelles identiques qui ont secrètement échangé leur vie depuis qu’elles sont enfants, aboutissant à une double vie à l’âge adulte, mais l’une des sœurs disparaît et tout dans leur monde parfaitement planifié est plongé dans le chaos. . Malgré des notes moyennes, ce thriller mettant en vedette michelle monaghan attiré l’attention des utilisateurs de la plateforme.

Netflix a également pris la deuxième place et la majeure partie de la liste, à commencer par le film Du temps pour moi avec 971 millions de minutes affiché. Le Top 10 Nielsen est complété par : Game of Thrones (909M), Stranger Things (890M), NCIS (770M), La Maison du Dragon (741M), The Sandman (681M), Cocomelon (677M), Bluey (615M) Oui La théorie du Big Bang (606M).

