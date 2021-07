Netflix : la bande-annonce de Transformers : War for Cybertron – Kingdom !

Transformers Generations War for Cybertron - Robot Voyager Cyclonus - 17,5 cm - Jouet Transformable 2 en 1

KINGDOM : Deux mondes se rencontrent lorsque les Maximals et les Predacons se joignent au combat entre les Autobots et les Decepticons, un combat qui changera à jamais leur destinée CHAMP DE BATAILLE EN MODE ANIMAL : La puissance primordiale des animaux se déchaîne grâce à une technologie ancienne et sophistiquée appelée F.O.S.S.I.L. Les robots Fossilizer peuvent se démonter et se changer en équipement pour leurs alliés. Les figurines Fossilizer Deluxe (vendues séparément, dans la limite des stocks) peuvent se changer en armes et en armures osseuses pour équiper la figurine Cyclonus MODE INSPIRÉ DE G1 : Ce jouet inspiré de G1 se convertit en mode avion de chasse cybertronien en 34 étapes ACCESSOIRE G1 CLASSIQUE : Vendu avec un laser oxydateur inspiré de G1 LES CARTES DISQUE D'OR RÉVÈLENT LES DESTINÉES POSSIBLES : Contient une carte Disque d'or qui révèle un destin possible d'un personnage-clé. Il existe 3 destins différents pour chaque personnage, répartis parmi toutes les figurines de la gamme. Transformers, pour se mettre à imaginer, inventer et transformer le réel. Transformers, plus fort que les apparences.