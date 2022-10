Netflix : la bande-annonce de Merlina avec Oncle Lucas et Christina Ricci

Netflix

Il reste peu de temps pour la première de Merlina sur Netflix et la plateforme a partagé un nouvel aperçu de l’émission avec Oncle Lucas et Christina Ricci. Attention!

Merlin est l’une des émissions de télévision les plus attendues par les abonnés de Netflix qui attendent ce nouvel opus du Géant du Streaming centré sur l’un des membres de la paradigmatique famille Addams qui est l’une des plus reconnues de l’industrie cinématographique hollywoodienne avec des séries, des dessins animés, des films et même des jeux vidéo centrés sur l’histoire de ces personnages.

Maintenant une émission de télévision mettant en vedette Jenna Ortega raconte les différentes expériences de Merlin à l’école Plus jamais où la jeune femme va déchaîner ses talents cachés comme l’escrime et le violoncelle ainsi que s’occuper de sociétés secrètes et même d’un monstre homicide qui feront d’elle une enquêtrice paranormale dans un lieu où l’ordinaire n’abonde pas.

Moins à faire pour Merlina

L’avance de Merlin Quoi Netflix partagé est musicalisé avec une version orchestrale de la chanson du Pierres qui roulent, Peint le en noir, ce qui peut sembler un choix évident, mais certainement approprié. Tenant compte que Tim Burton est le réalisateur, la musique convient particulièrement bien, puisqu’elle s’applique à presque tout ce que ce cinéaste a développé dans sa carrière. De même, Catherine Zeta Jones semble avoir obtenu un excellent rôle en tant que Morticia.

Merlin recevra la visite de l’oncle Lucas dans sa nouvelle école, un personnage incarné par Fred Armisenreconnu pour sa performance en tant que président Obama en Saturday Night Live et l’un des schtroumpfs de Schtroumpfs. En l’occurrence, il donne un ton haut au membre le plus mystérieux des Addams. Après tout, on n’avait rien vu de lui dans la bande-annonce précédente de la série télévisée. Netflix et maintenant nous pouvons avoir une idée de ce à quoi ressemble son interprétation.

Il est aussi temps de voir Christine Ricci se faisant passer pour l’un des professeurs de Plus jamais qui vous accueille Merlin dans son nouveaufoyer”. Bien sûr, cela ressemble à un passage de mains entre les actrices depuis que Ricci a été Merlin dans les films originaux de La Famille Addams réalisés par Barry Sonnenfeld qui a eu un grand impact sur le public dans les années 90.Merlin fait ses débuts dans Netflix le 23 novembre prochain !

