Netflix et Tim Burton préparent le spin-off de « The Addams Family »

Clinique Take The Day Off Démaquillant Facile Yeux et Lèvres

La lotion démaquillante Take the Day Off élimine instananément le maquillage des yeux et des lèvres. Sa formule spécifique dissout et « décolle » délicatement le maquillage longue tenue, même le mascara waterproof. Elle laisse la peau douce et fraîche. Non irritante, ne pique pas.Testée ophtalmologiquement.