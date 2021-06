Netflix envisage d’entrer dans l’industrie du jeu avec un service de jeu par abonnement : rapport

03 juin 2021 17:18:31 IST

Netflix a approché des cadres supérieurs de l’industrie du jeu pour s’associer et créer un service de jeu par abonnement, conformément à un . rapport. Dans le passé, divers géants de la technologie, dont Apple, Microsoft et Google, ont tenté de créer un service «Netflix pour les jeux» offrant un contenu illimité pour un abonnement mensuel de base. Cependant, ils vont maintenant faire face à une concurrence féroce de Netflix lui-même.

Selon la publication, le géant du streaming cherche à embaucher un cadre supérieur de l’industrie du jeu qui s’occupera de son expansion dans le jeu.

Ce ne sera pas un territoire totalement nouveau pour Netflix comme le géant du streaming, dans le passé, avait déjà autorisé certains de ses jeux vidéo domestiques, y compris Choses étranges aux développeurs. Cela a été fait pour la création de jeux liés. Bien qu’ils aient également produit divers « films interactifs » comme Unbreakable Kimmy Schmidt : Kimmy contre le révérend et Miroir noir : Bandersnatch.

Selon un cadre représentant Netflix, le géant du streaming a fait quelques pas sur le marché des jeux avec ces jeux, films et a obtenu une bonne réponse. Il a déclaré: «Les membres aiment également s’engager plus directement avec des histoires qu’ils aiment à travers des émissions interactives comme Bandersnatch et Toi contre Sauvage, ou des jeux basés sur Stranger Things, La Casa de Papel [Money Heist] et A tout le garçons. Nous sommes donc ravis de faire plus avec le divertissement interactif ».

Cependant, il n’y a pas eu de dernier mot sur la question de savoir si NetflixL’abonnement au service de jeux de s en aurait également besoin pour développer des jeux. La société n’a pas non plus décidé si elle utiliserait la technologie de streaming comme Google utilisait Stadia (plateforme de streaming de jeux) et certains services de Microsoft et Sony.

