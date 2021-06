Netflix dévoile le casting de la série « Resident Evil » en direct

Actuellement, un nombre considérable de projets liés à la franchise « Resident Evil » se préparent à atteindre bientôt le public. Aujourd’hui, le service de streaming Netflix prépare sa propre adaptation en live action, qu’il a déjà présentée à son casting, confirmant que sa production a déjà commencé.

Dans le cadre de son événement spécial « Geeked Week », Netflix a révélé que le casting de la nouvelle adaptation « Resident Evil » mettra en vedette l’acteur Lance Reddick dans le rôle du méchant emblématique de la série, Albert Wesker. Bien que les rôles du reste de la distribution n’aient pas été confirmés, on sait que la série mettra en vedette Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph et Paola Nuñez.

Je mourrais d’envie de l’annoncer. Préparez-vous à entrer dans New Raccoon City avec le casting de RESIDENT EVIL : LANCE REDDICK / ELLA BALINSKA / TAMARA SMART / SIENA AGUDONG / ADELINE RUDOLPH / PAOLA NUNEZ. #GeekedWeek pic.twitter.com/ULKEFuYdAr – Netflix Geek (@NetflixGeeked)

Bien que Netflix n’ait pas révélé de détails sur l’intrigue, des rapports précédents indiquent que cette nouvelle adaptation de « Resident Evil » tournera autour d’Albert Wesker et de ses enfants, des personnages qui n’ont jusqu’à présent jamais figuré dans les tranches de la franchise originale. Le service de streaming annoncerait qu’il s’agira d’une « nouvelle version » des histoires qui se sont déroulées à Racoon City.

Que la production de la série soit déjà en cours laisse penser que cette nouvelle version de « Resident Evil » n’est pas trop loin de son arrivée au public, qui pourrait avoir lieu fin 2021 ou dans les premiers mois de 2022, bien que le streaming service n’a pas encore confirmé l’avancement de sa production.

Récemment, Netflix a également dévoilé un premier aperçu de la série animée « Resident Evil: Infinite Darkness », qui s’inscrit dans la même continuité de la saga de films d’animation 3D qui a débuté avec « Resident Evil: Degeneration » en 2008. et qui est directement liée à la continuité de la série de jeux vidéo.

En décembre 2020, Sony Pictures a terminé la production de « Resident Evil : Welcome to Racoon City », un film d’action en direct qui n’a rien à voir avec la saga avec Milla Jovovich et qui se présente comme un reboot plus proche des jeux vidéo de Capcom, préparant sa première pour novembre 2021.