Netflix développe une nouvelle série live-action de « Pokemon »

Après la première de « Detective Pikachu » sur grand écran, les fans de Pokemon attendaient avec impatience les nouvelles de sa suite potentielle. Et malgré le fait que rien n’indique que cela se produira bientôt, Netflix préparerait le retour de la franchise en direct à travers une nouvelle série exclusive pour sa plateforme.

Joe Henderson, co-showrunner de la série « Lucifer », a été embauché pour écrire et produire cette nouvelle série. Variety a révélé la nouvelle de ce nouveau projet Pokemon, qui en est déjà aux premiers stades de son développement, il n’y a donc pas encore de détails sur son intrigue.

La participation créative de Joe Henderson est le résultat des excellents résultats que Netflix a obtenus avec « Lucifer », qui est sur le point de lancer sa sixième et dernière saison, en plus d’être l’une des productions les plus populaires de la plateforme en menant les playlists dans votre contenu digital.

Les saisons de la série animée Pokemon et leurs dérivés font partie de la plate-forme depuis des années. De plus, l’intérêt de Netflix à adapter diverses franchises de jeux vidéo au format télévision serait un facteur déterminant pour que le streamer soit intéressé par une franchise aussi emblématique.

La nouvelle question qui va maintenant se poser dans l’esprit des fans de Pokémon est de savoir si cette série sera dans le même univers que « Detective Pikachu » ou si ce sera une histoire complètement étrangère au monde établi dans ledit film, ou si cette nouvelle production of It se rapporte en quelque sorte à Ash et à sa quête pour devenir un maître Pokémon, bien que l’un de ces détails puisse être clarifié après le début du tournage.

Début mai, le juge Smith a partagé ses réflexions sur la suite possible de « Détective Pikachu ». Malgré le grand succès économique que le film a connu au box-office international, l’acteur n’est pas tout à fait sûr que la suite aura lieu, malgré le fait que le studio a anticipé son développement bien avant la première du film.