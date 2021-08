Netflix confirme que la saison 3 de Too Hot To Handle revient cet hiver

Lana est de retour !

Netflix a confirmé que Trop chaud pour le manipuler reviendra pour une troisième saison et a annoncé une toute nouvelle émission de téléréalité sur les rencontres.

Trop chaud pour le manipuler est revenu pour une deuxième saison plus tôt cette année et ce fut un succès instantané auprès des fans. L’émission suit un groupe de célibataires sexy qui pensent qu’ils sont sur le point de passer les meilleures vacances de leur vie mais sont en fait sous la stricte surveillance et supervision d’un bot nommé Lana, qui déduit de l’argent du fonds collectif de 100 000 € à chaque fois que les candidats briser les règles de contact sexuel de l’émission.

Maintenant, Netflix a confirmé que Trop chaud pour le manipuler la saison 3 sera lancée au début de la nouvelle année dans un nouvel article de blog.

Netflix a également annoncé sa nouvelle émission de rencontres intitulée Daté et connexe

Parce qu’il n’y a pas trop d’émissions de rencontres, Netflix a annoncé une nouvelle émission de téléréalité pour 2022 appelée Daté et connexe.

Avant de demander, non, l’émission ne présente pas d’inceste (du moins, c’est ce qu’on nous dit !). C’est, en fait, un spectacle où les frères et sœurs vont s’entraider pour trouver une date.

Filmé en France avec une distribution internationale, le synopsis de l’émission se lit comme suit : « Imaginez que vous devez penser à vos fréquentations avec vos frères et sœurs – comment ils flirtent, comment ils traitent leurs partenaires et quels sont leurs mouvements de signature. Dans cette toute nouvelle série de rencontres avec la réalité, les paires des frères et sœurs verront la vie amoureuse de l’autre de près et de manière personnelle alors qu’ils recherchent « l’un » ensemble. Avoir la personne qui vous connaît mieux que quiconque devrait vous aider à naviguer dans le monde délicat de la datation. Mais agiront-ils comme l’ailier ultime et t’aider à trouver l’amour ? Ou faire échouer tes plans et te critiquer pour toutes tes conneries ? De toute façon, ça pourrait être juste gênant.

Cette Est-ce que semble maladroit. Nous serons certainement à l’écoute.

