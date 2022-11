Netflix : comment 1899 est né

Netflix

La nouvelle série des créateurs de SombreBaran Bo Odar et Jantje Friese, arriveront sur la plateforme le 17 novembre.

©IMDB1899.

En moins d’une semaine, et deux ans après Sombre AIE terminé, Baran Bo Odar et Jantje Friese présentera une nouvelle série en Netflix. Il s’agit de 1899une fiction mystère et suspense qui lancera son premier volet complet jeudi prochain, le 17 novembre, avec un total de huit parties qui façonneront cette première saison et dont on suppose qu’elle jette les bases pour que nous en voyions au moins une plus de livraison.

L’histoire de 1899 tourne autour d’un navire qui disparaît mystérieusement dans les eaux internationales, le Prométhéequi est retrouvé par un autre navire, le cerbère, qui transporte des immigrants de Londres à New York. Retrouvant ce navire perdu, le capitaine aura la lourde tâche de choisir de l’assister ou de poursuivre sa route. Bien sûr, nous verrons qu’il penchera pour la première option et ce voyage de mystères commencera.

Dans une interview diffusée par Netflixles créateurs de 1899 ont raconté comment était la conception de l’idée de cette production. « Nous avons eu cette idée il y a pas mal de temps. L’inspiration originale était une photo que nous avons trouvée il y a quelques années. Sur la photo, il y a un homme en sous-vêtements, sur le pont d’un vieux navire et tenant un marteau ensanglanté dans ses mains.révélé Baran Bo Odarqui a complété : « Cela a immédiatement déclenché quelque chose en nous. ».

Qu’est-ce qui vous a fait penser à cette photo particulière ? dans l’idée de compter « une histoire d’immigrés ». Cela se connecte beaucoup avec la famille de Baran Bo Odarqui a noté que sa propre famille « Il a toujours voyagé partout dans le monde et ne s’est jamais installé » nulle part. C’est ainsi qu’est née l’idée de penser une histoire dans laquelle la migration était également traversée par des barrières linguistiques, puisque non seulement neuf langues différentes sont parlées dans la nouvelle série de Netflix mais aussi la plupart des membres d’équipage ne se comprennent pas.

+Brexit, une grande influence de 1899

En plus de la photo mentionnée par Baran Bo Odaril y avait un autre aspect qui a suscité l’intérêt de Jantje Friese pour écrire 1899: Brexit. Comme l’a révélé l’auteur de l’histoire, « c’était comme si l’Europe s’affaiblissait, comme si l’idée d’une Europe unie était en jeu ». Dans ce contexte, il a ajouté : « Nous voulions raconter une histoire sur l’Europe, sur les idées et les problèmes auxquels nous sommes confrontés en ce moment. Et nous voulions le faire de la façon dont nous le faisons le mieux : à travers un mystère passionnant, sombre, intense, bourré d’action et plein de rebondissements. ».

