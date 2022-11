Netflix : combien de chapitres aura 1899

Netflix

La production est réalisée par Jantje Friese et Baran Bo Odar, les créateurs de la première série N originale en Allemagne, Sombre.

En 2017, la télévision allemande a ajouté son premier représentant original de Netflix: Sombre. Créé par le couple de cinéastes, Baran Bo Odar et Jantje Friesel’histoire tournait autour d’une apocalypse imminente centrée sur une petite ville appelée Vent, où le voyage dans le temps est devenu la solution aux problèmes. Ce sont trois saisons qui se sont achevées en 2020 et nous ont laissés attentifs à la prochaine création de ce duo sur cette plateforme de diffusion.

Par conséquent, lorsqu’il a été rapporté que Netflix travailler sur une nouvelle série avec Baran Bo Odar et Jantje Frieseils n’ont pas tardé à susciter l’intérêt des fans de Sombre. La nouvelle série s’appellera 1899 et sera sur la plateforme diffusion en moins d’une semaine. L’un des plus grands défis de cette histoire sera la langue, puisque il y a au moins neuf langues différentes dans lesquelles les protagonistes communiquent.

de quoi s’agira-t-il 1899? La série tournera autour d’un navire à passagers appelé Cerbère qui ira de Londres à New York, avec de nombreux immigrés en quête d’une vie meilleure. En chemin ils croiseront un bateau perdu depuis quatre mois et dont on ne sait rien, le Prométhée. À partir de ce moment, toutes sortes d’événements commenceront à se dérouler qui seront pleins d’incertitude, de suspense et de mystère.

Le premier versement de 1899 Il diffusera tous ses épisodes le même jour, le 17 novembre. Combien de chapitres aura la première saison de cette nouvelle série télévisée ? Jantje Friese et Baran Bo Odar? Il y aura un total de huit épisodes qui composent le début de la nouvelle production du duo derrière Sombrele tout d’une durée qui sera d’environ soixante minutes en moyenne.

+Combien de saisons 1899 pouvait-il avoir ?

Bien qu’il n’y ait jusqu’à présent aucune confirmation officielle sur la façon dont la nouvelle série de Baran Bo Odar et Jantje Friese, force est de constater qu’une saison ne suffira pas à raconter tout ce qui se passe. En ce sens, si l’on tient compte de la figure du triangle qui parcourt toute fiction (ce qu’on avait déjà vu dans Sombre) et en pensant à la façon dont la première série de ce duo s’est développée, la logique serait de penser que l’intrigue se déroulera en trois parties.

