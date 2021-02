Netflix annonce une série animée: « Sonic Prime »

Netflix Oui Sega a annoncé aujourd’hui que Sonique le hérisson aura le sien Série animée 3D sur la plateforme de streaming. Comme indiqué précédemment, la série provient de SEGA, Studios Wildbrain Oui Man of Action Entertainment. La série sera présentée en première en 2022 et s’appelle «Sonic Prime», ce qui est la partie vraiment nouvelle de l’annonce.

Selon Netflix, Sonic prime « s’appuie sur les pierres angulaires de la marque et présente le « Blue Blur » de la renommée du jeu vidéo Dans une aventure à indice d’octane élevé où le destin d’un nouveau multivers étrange repose entre vos mains gantées, plutôt qu’une course pour sauver l’univers, c’est un voyage de découverte de soi et de rédemption ».

La nouvelle annonce semble n’être qu’une version plus finalisée de ce qui a été fait en décembre dernier avant d’être rapidement retirée. De plus, il apparaît que le récent départ de Doubleur de Sonic The Hedgehog, Roger Craig Smith, Probablement est lié et que quelqu’un d’autre exprimera le personnage une fois que «Sonic Prime» sera lancé l’année prochaine.

D’autres détails récemment annoncés incluent le fait que «Sonic Prime» aura 24 épisodes. Comme indiqué ci-dessus, «Sonic Prime» sera présenté en première Netflix l’année prochaine.