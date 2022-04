Netflix annonce le lancement de la saison 2 du film de compilation Ghost in the Shell : SAC_2045

Le nouveau Série animée Fantôme dans la coquille : SAC_2045 à Netflix après le manga culte en recevra bientôt un 2e saison. Pour le début prochain des nouveaux épisodes avec le Major Motoko Kusanagi de la Section 9h 23 mai 2022 le service de streaming en annonce maintenant un anime de compilation là encore le résume la première saison – Avec beaucoup de nouvelles scènes et optiquement complètement révisé. Voir celui-ci Bandes annonces pour Ghost in the Shell : SAC_2045 – Guerre durable – une façon 9 mai 2022 chez Netflix.

Voici comment Ghost in the Shell : SAC_2045 Saison 2 continue

Le nouveau animeest développée par Kenji Kamiyama (« Stand Alone Complex ») et Shinji Aramaki (« Appleseed ») basée sur le manga culte « Ghost in the Shell » de Masamune Shirow pour le studio japonais Production IG et est une suite directe de l’anime populaire série « Complexe autonome ».

L’action commence dans année 2045 un et joue après le mondial effondrement du capitalismelorsqu’une unité d’élite japonaise commence secrète cyber-missions à effectuer. À l’heure actuelle, les quatre plus grandes nations du monde sont au lendemain d’une catastrophe économique connue sous le nom de «défaut mondial simultané», qui a dévalué et détruit toutes les monnaies des peuples du monde.

Motoko, Batou et d’autres membres de la Division de la sécurité publique 9 ont travaillé comme mercenaires au sein du groupe FANTÔME embauchés pour vivre de leurs améliorations cybernétiques et de leur expérience de combat tout en désamorçant les points chauds du monde entier.

la Émergence des « post-humains » et forcer un complot découvert par l’ancien chef Aramaki article 9 mais pour les retrouvailles. Le major Motoko Kusanagi mène l’équipe de la section 9 de la sécurité publique dans la bataille pour faire face à nouveau à la cybercriminalité.