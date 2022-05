Netflix annonce la date de la Weeked Week 2022 avec d’importantes nouveautés de séries et de films

in

Netflix

Netflix a officialisé la présentation de Weeked Week 2022, où ils célébreront le meilleur de leur catalogue et annonceront des nouvelles importantes sur leurs projets. Voyez quand vous pouvez le voir!

©NetflixNetflix annonce la date de la semaine hebdomadaire 2022 avec d’importantes nouvelles sur les séries et les films.

le service de streaming Netflix prépare l’un des événements les plus attendus par ses millions d’abonnés : la Semaine hebdomadaire. Au cours de cette semaine, le public apprendra les nouvelles les plus importantes de diverses séries et films qui sont sur le point d’être ajoutés au catalogue de la plateforme, ainsi que de nouvelles saisons, telles que choses étranges Soit L’Académie des Parapluies. Connaissez votre date !

Il s’agit de la deuxième édition de cet événement pour l’entreprise, après sa première présentation en juin dernier. Comme en 2021, la modalité sera similaire pour les utilisateurs du monde entier, puisque ils pourront suivre les bandes-annonces, les interviews et toutes sortes de nouvelles informations à travers les canaux de communication (Twitter, Twitch, YouTube, Instagram, Facebook et TikTok).

Pendant le midi de l’Amérique latine, les réseaux sociaux officiels de Netflix a surpris les fans avec une vidéo promotionnelle commentée par David Harbour. Dans ce document, ils ont confirmé que nous aurons des nouvelles de Choses étranges, The Sandman, The Umbrella Academy, Manifeste, L’homme gris, Alice in Borderland, Day Shift, Resident Evil Oui monstre marin, entre autres titres qu’ils n’ont pas encore voulu dévoiler.

+Quand aura lieu la Netflix Geeked Week 2022 ?

Selon le communiqué officiel présenté par la société, l’édition 2022 de Netflix Geeked Week aura lieu entre le lundi 6 et le vendredi 10 juin. Il y aura cinq jours au cours desquels les fans pourront tout observer pendant l’événement virtuel et depuis la plateforme, ils promettent qu’il sera plus grand que jamais, nous devons donc nous attendre à des surprises intéressantes.

Chaque journée sera consacrée à un thème différent : lundi 6 pour les séries ; mardi 7 pour les films ; Mercredi 8 pour les Animations ; jeudi 9 entièrement dédié à Stranger Things ; et, grande nouveauté, le vendredi 10 sera pour les Jeux. Ce n’est pas tout, on sait aussi qui animera : Jacob Bertrand, jstoobs, Jaeden Martell, Reece Feldman (aka guywithamoviecamera), Ella Purnell, Tiffany Smith, Felicia Day, B. Dave Walters, Geoff Keighley et Mari Takahashi.

