Netflix affiche le logo du film d’animation The Witcher

Nous avons peu, mais nous avons quelque chose. C’est le logo du film d’animation The Witcher sur Netflix.

Depuis que Netflix a frappé le terrain avec la série The Witcher et Henry Cavill en tant que protagoniste, la société est devenue encore plus enthousiasmée par la saga. Nous avons déjà une deuxième saison en préparation, mais il y a aussi plus de choses en production. Et parmi ces choses, même si cela n’a pas été beaucoup, nous avons pu voir le Logo du film d’animation The Witcher.

C’est peu, on le sait, mais c’est que c’est la seule information qui a été laissée par le désert vide de nouvelles qu’est cette production. On sait seulement que c’est un film d’animation, que ce sera une préquelle de la série et qu’il s’appellera Le cauchemar du loup. En réalité, nous n’avons pas de date de sortie. Néanmoins, Netflix garantit que, si tout se passe bien, nous devrions pouvoir le voir avant la deuxième saison de la série. Et la vérité est qu’entre les retards dus au COVID et au lait qu’ils mettent au pauvre Henry Cavill, il semble que ce sera comme ça de tous.

Cela fait un an que nous avons lancé la première pièce à notre sorcier de confiance. Un premier regard sur le logo du film d’anime ‘The Wolf’s Nightmare’ ⚔️ par @WitcherNetflix. pic.twitter.com/H4eiR86OTP – Netflix Espagne (@NetflixES) 21 décembre 2020

Le logo qu’ils nous ont laissé voir est, dans ce cas, le même que celui de Geralt, bien qu’avec quelques changements. Eh bien, autant que cela au lieu d’avoir une tête de loup tnous avons un crâne de loup. Donc, même si le type d’animation n’a pas été vu, on espère qu’il suivra dans le sillage de la série et qu’il soit suffisamment sombre et sérieux.

Il ne nous reste plus qu’à nous montrer une bande-annonce et à nous donner plus d’informations sur le spin-off de la série principale. Oui, celui qui sera aussi du live mais dont nous n’avons même pas encore de père. Trop de projets et trop peu d’informations. Donc, vous ne pouvez pas augmenter le battage médiatique comme vous le souhaitez.