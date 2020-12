Netflix a supprimé les films de Johnny Depp et les fans appellent au boycott de la plateforme

Cela n’a pas été une année facile pour Johnny Depp, et il l’a lui-même manifesté sur ses réseaux sociaux ce week-end: « Cette année a été très difficile pour beaucoup. Pour un meilleur moment à venir. Bonnes vacances à tous! Mon amour et mon respect pour vous. Eternellement, JD« était le souhait de l’acteur d’une 2021 très mobilisatrice pour lui et qui peut être définitive à bien des égards.

À partir de la nouvelle année, au mois de janvier, Depp fera face à un procès avec son ex-femme Amber Heard, pour un procès en diffamation intenté par l’acteur pour 50 millions de dollars, lorsque l’actrice a écrit sur la violence sexuelle et domestique dans un article du Washington Post, et bien que son nom n’apparaisse pas, il a intenté une action en justice.

Pendant ce temps, les fans ont clairement indiqué de quel côté ils se trouvaient, car Johnny avait diverses organisations d’entre eux pour le soutenir dans ce moment difficile et pour boycotter Heard dans ses projets, comme la série ‘Le stand’ et le film ‘Aquaman 2’, car Warner Bros. pour le moment, il n’a pris des décisions difficiles avec Depp qu’après l’avoir renvoyé de ‘Animaux fantastiques’.

Comme nous l’avons mentionné, l’homme de 57 ans C’était en dehors de l’univers de ‘Harry Potter’, et aussi de celui de ‘Pirates des Caraïbes’, où était l’étoile principale. Un autre revers vient, car Maintenant, il ne sera pas non plus sur le service de streaming Netflix aux États-Unis, après avoir supprimé tous ses films.. Une fois de plus, ses partisans se sont organisés et ont demandé à boycotter la plateforme.

Johnny Depp n’est rien d’autre qu’un humain attentionné et aimant qui ne mérite pas cette folie. Hey @Netflix vous ciblez la mauvaise personne. Amber Heard est celle qui a tort. Pourquoi lui feriez-vous ça? #JusticeForJohnnyDepp – Elizabeth Jo Decker (@ EllieJo1997)

Va te faire foutre @Netflix vous êtes vraiment dégoûtant d’avoir supprimé tous les films de Johnny Depp. Amber entendu est le vrai monstre. Les hommes peuvent également être des victimes. En supprimant ses films, vous ne faites que montrer que vous êtes une merde assemblée comme Amber#JusticeForJohhnyDepp – Kathy Torres (@kathyycortess)

@Netflix Netflix va-t-il publier une déclaration expliquant pourquoi ils ont supprimé tout leur contenu Johnny Depp? Ils se rendent compte que les gens fulminent, n’est-ce pas? C’est une triste période pour le cinéma et les hommes survivants d’abus. Rien de tel que du sel dans la plaie. #JusticeForJohnnyDepp – Michelle Elizabeth (@ PiXxieStiX666)

« Vous ciblez la mauvaise personne », « Annulons notre abonnement », « Je vous prie tous de vous désabonner de Netflix! », étaient quelques-uns des commentaires. Pour le moment la société n’a émis aucune déclaration offrant une raison de retirer les productions de son catalogue, mais cette décision serait liée à son conflit avec Ambre a entendu et le jugement perdu devant le journal Le soleil.