Netflix a renouvelé pour une saison 2 la série qu’ils ont tenté de censurer aux États-Unis

Netflix a annoncé le deuxième volet d’une série qui a suscité des débats aux États-Unis et atteint les sénateurs pour tenter de la boycotter. Regardez ce que c’est !

© GettyNetflix a renouvelé pour une saison 2 la série qu’ils ont tenté de censurer aux États-Unis.

Bien que l’humanité ait progressé et qu’il y ait eu un changement dans la façon de penser des gens sur différentes questions, il y a encore ceux qui préfèrent vivre ensemble dans leur tradition et leur conservatisme. Ces derniers mois, aux États-Unis, il a été question d’une émission originale du service de streaming Netflix et ils ont essayé de le boycotter, mais en réponse son renouvellement pour une deuxième saison vient d’être annoncé.

On parle de Impasse : parc paranormalune série animée créée par Hamish Steele qui est basé sur la bande dessinée DeadEndia de l’auteur lui-même et dans le court web impasse. Sous la direction de Luz Whitaker, le premier opus composé de 10 épisodes est arrivé le 16 juin de cette année, qui mêlait des genres tels que l’horreur, la comédie, le fantastique et le surnaturel. Cependant, leurs personnages ont suscité l’agacement des autorités.

Ce spectacle suit les aventures de Barney, Norma et du chien magique qui parle pUgsley alors qu’ils combinent leurs emplois d’été dans une maison hantée de parc d’attractions avec la lutte contre les forces surnaturelles qui l’habitent. Aux côtés de leur guide multi-plans des enfers, un démon millénaire sarcastique nommé Courtney, ils affronteront des animaux de compagnie zombies, des animateurs de jeux télévisés diaboliques, des sorcières somnifères et le plus terrifiant de tous : leurs premiers amours.

Dans son intrigue, nous trouvons des personnages LGBTQIA +, tels que Barny qui est amoureux de Logan Nguyen ou Régner, qui est attiré par plusieurs genres, vraisemblablement bisexuel. Compte tenu de cela, cinq sénateurs républicains américains ont envoyé une lettre ouverte au TV Parental Guidelines Council pour inclure des avertissements indiquant si le contenu a une prémisse liée à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre.

Roger Marshall, Mike Lee, Mike Braun, Steve Daines et Kevin Cramer sont les sénateurs qui ont signé la lettre et ils ont appelé à la censure de la série car ils la considéraient comme inappropriée pour les enfants. Cependant, depuis Netflix ont fait la sourde oreille à cette question et ce mardi son renouvellement a été confirmé pour une deuxième saison qui sera disponible à partir du 13 octobre.

