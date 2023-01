Netflix : à quoi ressemble Copenhagen Cowboy, la nouvelle série du réalisateur de Drive

Netflix

La production de Nicolas Winding Refn a été créée le 5 janvier. Il n’y a que six épisodes.

© IMDbCowboy de Copenhague.

Il y a tout juste cinq jours Netflix a créé une série tant attendue pour les amateurs de néonoir qui, depuis un peu plus d’une décennie, porte le sceau de Nicolas Winding Refn. Il y a 12 ans, Ryan Gosling est devenu le protagoniste de Lecteur, un film qui est devenu un joyau culte avec un double cascadeur devenu vengeur de la nuit en tant que protagoniste. D’autres productions ont suivi, comme Le démon néonavec elle fanningSoit Trop vieux pour mourir jeuneavec Miles Teller.

Dans cette opportunité, Netflix première le 5 janvier Cowboy de Copenhague. C’est une production qui ne compte que six épisodes d’environ 50 minutes, où l’on voit rapidement la main de NWR (comme il aime signer), avec ses personnages qui semblent sortir de l’esprit de David Lynch et qu’on aurait aussi bien pu voir dans Pics jumeaux il y a quelques années.

le protagoniste de Cowboy de Copenhague est miu, une jeune femme acquise par la sœur d’un gangster qui vit au Danemark. Bientôt, elle commencera à chercher à se venger de ceux qui l’ont condamnée à mener la vie qu’elle a, depuis qu’elle était toute petite sa mère a décidé de la vendre sans hésitation. Angela Bundalovic C’est elle qui se met à la place de ce protagoniste, qui dès le début passe auréolé de mystère.

« Ils suivent l’héroïne énigmatique miu, qui après une vie de servitude et au bord d’un nouveau départ, traverse le paysage sinistre de la pègre criminelle de Copenhague. En quête de justice et de vengeance, il rencontre son ennemi juré, rakel, alors qu’ils se lancent dans une odyssée à travers le naturel et le surnaturel. Le passé se transforme enfin et définit leur avenir, quand les deux femmes découvrent qu’elles ne sont pas seules, elles sont nombreuses.assure la synthèse de Cowboy de Copenhague.

+La série de Nicolas Winding Refn sur Amazon Prime Video

Si vous avez vu les six épisodes de Cowboy de Copenhague ou vous souhaitez vous inscrire à une autre production pour profiter NFRvous devez vous rendre à Amazon Prime Vidéo. Vous y trouverez un grand et très expérimental Trop vieux pour mourir jeuneavec des épisodes et des plans intemporels, centrés sur un policier nommé Martin Jones (Miles Teller)qui mène une double vie de gangster.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?