Netflix a dépassé les 200 millions d’utilisateurs, également en raison du coronavirus

La pandémie de coronavirus a mis l’économie de pays entiers en crise et a affecté négativement la vie quotidienne des entreprises, des familles et des particuliers, mais les restrictions de voyage imposées par les mesures anti-Covid ont profité à un petit nombre de groupes tels que Netflix, qui dans l’année qui vient de se terminer a dépassé 200 millions d’utilisateurs.

Au cours des 12 derniers mois, le nombre d’abonnements Netflix souscrits par les utilisateurs du monde entier mois par mois est a augmenté de manière significative à partir de la fin mars 2020. Comme le révèlent les mêmes graphiques publiés par l’entreprise, le premier trimestre de l’année dernière a enregistré des données en ligne avec celles de 2019 et 2018; à partir de fin mars et pour les semaines suivantes, les lock-out imposés partout dans le monde comme mesure extrême pour contenir la pandémie ont cependant accéléré la croissance du groupe.

Fermé à la maison et sans autre option de divertissement qu’à la maison, des millions de personnes et de familles se sont tournées vers des solutions telles que le streaming vidéo. Dans les semaines qui ont immédiatement suivi l’arrivée dans l’ouest du coronavirus, le nombre d’abonnements souscrits chaque semaine a ainsi augmenté de manière significative, puis est resté stable pendant les mois d’été et revenir à la hausse au dernier trimestre. La poussée du ressort a contribué à 37 millions le nombre de nouveaux utilisateurs gagnés par le service au cours de l’année, et le total de plus de 200 millions.

Non pas que la valeur et la quantité des productions Netflix n’aient pas contribué: ce n’est que cette année que le groupe a célébré les résultats récoltés par la quatrième saison de The Crown, le phénomène de The Queen of Chess et les débuts récents de Bridgerton. Mais 2021 sera un an jamais aussi riche en services alternatifs: Amazon Prime Video est désormais implanté dans le monde entier et Disney + a récemment annoncé une quantité exorbitante d’œuvres originales liées à des franchises universellement appréciées.

