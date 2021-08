Netflix a décidé ce qu’il adviendrait de Manifest

En 2018, les fans de Perdu trouvé dans Manifeste une série pour passer le temps et se souvenir du bon vieux temps. La fiction qu’ils avaient créée Damon Lindelof, Jeffrey lieber et JJ Abrams diffusé entre 2004 et 2010, et au-delà d’avoir partagé les eaux avec sa fin, il en a diverti beaucoup pendant six saisons. En fait, c’était la première fiction qui a été ouvertement débattue dans les réseaux, et sur laquelle les fans ont construit des théories.







Quelque chose de similaire s’est produit avec Manifeste, qui en trois saisons a raconté ce qui s’est passé avec Vol Montego Air 828. C’était un avion qui a décollé de la Jamaïque à New York et, après des turbulences, a atterri sans problème. Cependant, à ce moment-là, il y a eu un événement étrange qui a fait s’écouler cinq ans et demi pour le monde extérieur, au cours duquel l’avion a disparu et tous les passagers ont été considérés comme morts.

En juin, NBC annulé la série et spéculé sur la possibilité que Netflix relancer la série et lui donner sa digne fin. En fait, une campagne de réseau a été lancée sous le hashtag « Save Manifest » et le créateur de la série, Jeff râteau Il a assuré que même si son idée était de faire six saisons, il était satisfait de donner une clôture cinématographique de deux heures à sa production.

Les comparaisons avec Lost sont inévitables. (IMDb)



Ce matin à 8h28, Netflix a confirmé qu’il produira une quatrième saison de Manifeste. La date n’est pas du tout innocente, puisque selon la construction du calendrier nord-américain, où le mois précède le jour, aujourd’hui était le 28/08, un nombre qui coïncide avec le vol Montego Air. Selon Date limite, la plateforme Diffusion a accepté de produire une tranche de vingt épisodes et distribuera les trois premières saisons sur tous ses marchés.

Il n’y a toujours pas de date de sortie définitive pour le retour de Manifeste, mais certains acteurs ont déjà confirmé qu’ils en feront partie. Mélissa Roxburgh, Josh dallas et JR Ramirez ont déjà accepté de faire partie de la saison dernière, tandis que le reste de la distribution qui compose Athéna karkanis, Luna Blaise, Jack Messine, Parveen Kaur, Mat Long et houx taylor, poursuivez vos négociations.

Le dernier épisode a été diffusé le 10 juin. (IMDb)



Netflix, une machine à acheter et à faire revivre des fictions

Depuis sa création, le travail mondial de Netflix il a augmenté de façon exponentielle. En plus de produire sa propre série, avec Château de Cartes et Des choses étranges En tant qu’enseigne, la plateforme était dédiée à acquérir des productions d’autres chaînes à distribuer, mais aussi à revivre d’autres histoires qui n’ont pas eu de chance sur leurs plateformes d’origine. L’un des cas les plus connus est celui de Développement arrêté, qui après avoir été annulée, a été rachetée par Netflix plusieurs années plus tard, et produit de nouveaux épisodes.







Il y a aussi des situations comme celles de Cobra Kai, que bien qu’ils aient passé un bon moment, ils n’avaient pas la portée qu’une plateforme comme Netflix. Né en Youtube, après deux saisons, il a été acquis par Netflix qui a tout de suite vu l’affaire : a produit un troisième versement et a immédiatement confirmé un quatrième. Hier, il a annoncé aux fans qu’après la première prévue en décembre, il y aura une cinquième saison de la retombées de Karate Kid.