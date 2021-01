Netflix a confirmé la deuxième saison de Bridgerton!

Enfin, la nouvelle est venue que tous les fans de «Bridgerton» attendaient, même si c’était un secret de polichinelle: le service de streaming Netflix a officiellement annoncé que la série créée par Shonda Rhimes aura une deuxième saison. Ils l’ont fait avec une publication sur les réseaux sociaux qui a généré des milliers de likes et de commentaires en attente de confirmation.

Cette saison 2 de la production Shondaland était une rumeur parmi ses fans et le grand public après avoir vu les chiffres de son succès: Ce sera le cinquième meilleur lancement de l’histoire de la plate-forme à être vu dans 63 millions de foyers dans le monde au cours de ses 28 premiers jours de lancement.. De plus, quatre jours après son premier mois, continue dans le Top 5 des plus vues.

Habituellement, Netflix fait la grande annonce le 28, mais apparemment, ils ont ressenti le besoin de transmettre la nouvelle aux fans qui ont transformé «Bridgerton» dans un vrai événement. Ce jeudi, via leurs réseaux sociaux, comme Twitter, ils ont publié: « Alerte spoiler: Bridgerton revient pour une saison 2 », avec une vidéo « gracieuseté de Lady Whistledown ». Ne le manquez pas!

La réalisation de la fiction du même créateur de «Grey’s Anatomy» n’était pas seulement en général pour le producteur, mais aussi pour les acteurs. Celui qui s’est le plus démarqué et a remporté le titre de « galán » était Page Regé-Jean, puisqu’il a connu une croissance remarquable sur Instagram: est passé de 79 mille abonnés à 3,6 millions. Phoebe Dynevor Cela a également catapulté leur carrière et ils les ont même liés, mais il n’y avait pas de confirmation et c’était une rumeur.

+ Quand a lieu la deuxième saison de Bridgerton?

Selon les propos de Netflix, Bridgerton Saison 2 à venir « Prochainement », bien qu’ils n’aient pas détaillé une date de sortie exacte. Ce que l’on sait, c’est que le deuxième volet commencera le tournage en mars et certains estiment qu’il aura une première similaire à la première partie, qui arrivé dans les derniers jours de l’année.