Netflix a annulé l’une de ses séries avec les meilleures critiques après une saison et il y a une controverse sur les licenciements

Netflix continue au milieu de la polémique après la perte d’abonnés, mais ils viennent d’ajouter un nouveau problème avec des licenciements et une annulation qui a généré la polémique.

le service de streaming Netflix n’est pas à son meilleur moment après les annonces qui ont révélé la future perte de millions d’abonnés à travers le monde et il semble qu’il ne puisse pas échapper aux problèmes, puisque d’importants licenciements qui ont conduit à des annulations de projets viennent d’être confirmés . Le temps marquera les prochaines étapes de la plateforme, mais le contenu qui a été bien accueilli à la fois par le public et les critiques commence déjà à sortir.

Il existe différentes raisons pour lesquelles Netflix prend ce type de décisions et dans la plupart des productions qui interrompent brusquement les circonstances, elles sont liées à un manque notable d’audience ou à des commentaires résonnants. Pourtant, la polémique s’est amplifiée ces dernières heures, depuis que la mesure a été prise de licencier Rendu de la facture et par conséquent annuler Cité des fantômes.

Cette série qui mêle animation et faux documentaire, créée par elisabeth ito, diffusé en streaming le 5 mars 2021 avec l’approbation du grand public. Actuellement, il maintient un Note de 100 % sur les tomates pourriesalors que les téléspectateurs lui ont donné 88% et sur IMDb, il a un score de 7,2/10. Le licenciement de rendreresponsable du leadership créatif pour l’animation originale et directeur du développement chez Netflix, ainsi que plusieurs de ses employés, ont conduit à cette décision.

Selon les créateurs qui ont parlé avec L’emballagela plateforme a changé la place des enfants et de la famille dans l’animation, d’où l’adaptation tant attendue de Osannoncé en 2019. Il a été révélé que ces dernières années, il n’y avait pas de place pour les artistes et les animateurs pour s’exprimer librementpuisque le studio avait des accords de licence de production qui signifiaient que ces travailleurs devaient faire partie de ces animations.

elisabeth itoont répété à une occasion qu’ils étaient heureux au sein de l’équipe créative, bien que des détails sont connus sur un manque de transparence concernant les données offertes par Netflix, qui ont à voir avec le nombre de vues et le coût. Les auteurs ont décrit cette manœuvre comme un « processus de manipulation » et lorsque les producteurs ont posé des questions sur cette situation, ils ont reçu des rapports complètement différents et cela a renforcé la croissance du problème.

De quoi s’agissait-il Cité des fantômes? Synopsis officiel : « Un groupe d’enfants, dans cette série hybride de faux documentaires animés, découvre des histoires autour de Los Angeles en communiquant directement avec les fantômes qui habitent la ville ». Pour le moment, il ne semble pas y avoir de retour à Netflixmais on pense qu’à l’avenir ces projets pourraient renaître dans AppleTV+où elisabeth ito fonctionne également.

