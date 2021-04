NEO: The World Ends With You ravive le RPG bien-aimé sur PS4 en juillet

NEO: The World Ends With You a été annoncé pour la première fois à la fin de l’année dernière, donnant aux fans de la franchise quelque chose à espérer après une très longue attente. Le jeu original, un titre Nintendo DS sorti en 2008, est devenu un succès culte bien-aimé, et Square Enix revisite enfin la série avec cette nouvelle version. Le suivi arrive sur PlayStation 4, et il vient de recevoir une toute nouvelle bande-annonce et des captures d’écran.

Situé dans une version fictive de Shibuya, Tokyo, le jeu concerne plusieurs équipes de concurrents dans le jeu des faucheurs, une bataille pour la survie. Vous incarnez Rindo, qui dirige son équipe, les Wicked Twisters, à travers Shibuya, combattant des monstres connus sous le nom de Noise et participant à des batailles avec d’autres équipes. Au combat, vous équipez chaque membre du groupe d’un badge d’épinglette, qui leur permet d’utiliser l’une de leurs capacités psychologiques. Il y aura des centaines de ces broches à découvrir, vous devrez donc expérimenter pour trouver les meilleures combinaisons.

Inspiré du manga, le jeu a un look stylisé et comporte de nombreux personnages; il semble que ce sera une expérience assez riche en dialogues en dehors de l’action. De plus, le compositeur du jeu original Takeharu Ishimoto est de retour pour NEO, produisant de la nouvelle musique ainsi que des remix de morceaux préférés des fans.

Plus important encore, nous avons maintenant une date de sortie: NEO: The World Ends With You arrive sur PS4 le 27 juillet et est maintenant disponible en précommande sur le PlayStation Store. Cela vous donnera un ensemble de Threads légendaires, qui vous donnera un coup de main au début du jeu avec quelques améliorations de statistiques intéressantes, et vous obtiendrez également un lot d’avatars PSN. Soigné.

Êtes-vous excité pour NEO: Le monde se termine avec vous? Soyez excité dans la section commentaires ci-dessous