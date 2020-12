NeNe Leakes appelle au boycott Bravo et accuse le réseau de l’avoir rétrogradée

Il semble que la relation de la star de « Real Housewives of Atlanta » avec le réseau soit controversée depuis un certain temps.

Elle a aidé à former une franchise de plusieurs millions de dollars qui s’est étendue à diverses autres villes, mais Vraies femmes au foyer d’Atlanta La star NeNe Leakes veut que le public boycotte Bravo TV. Le réseau est chargé de fournir une télévision de téléréalité qui reste au sommet des classements, mais NeNe les a accusés de l’avoir rétrogradée, même si elle travaille avec eux depuis 2008.

Cindy Ord / Intermittent / «Lorsque vous travaillez dans n’importe quelle entreprise, vous voulez de l’élévation», a déclaré la star de télé-réalité lors d’une interview virtuelle. « Il s’agit de monter de niveau, que je sois actrice ou cadre. Tout le monde veut augmenter ses chances dans son travail. » Elle a pris une pause pour réfléchir à la façon dont elle allait expliquer sa position avec le réseau. NeNe a déclaré qu’elle était peut-être une femme au foyer originale depuis la toute première saison de la série d’Atlanta, mais ses co-stars étaient élevées d’une manière qu’elle ne l’était pas. « On me donnait de moins en moins d’épisodes et ces filles recevaient de plus en plus d’épisodes », a-t-elle poursuivi. NeNe a mentionné que tous les membres de la distribution d’origine de la franchise avaient vu des augmentations, à l’exception d’elle. Sur Twitter, NeNe a conseillé à ses fans et à ses abonnés de désactiver Bravo pour de bon et les a dirigés vers une pétition Change.org pour boycotter le réseau. « Vous êtes prêts à commencer ce boycott? Ce qui s’est passé dans les coulisses est MAUVAIS! » dit NeNe. « Pendant que d’autres faisaient la promotion, les femmes noires qui créaient des émissions, créaient des genres, construisaient des franchises et construisaient des réseaux étaient en cours de DÉMO … ÉTEINDRE VOTRE TÉLÉVISION. » Bravo n’a pas encore répondu. Consultez les articles ci-dessous.