Neil Young demande à Spotify de supprimer sa musique à cause de la « désinformation sur les vaccins » de Joe Rogan

Un groupe de 270 médecins, professeurs de sciences et médecins ont récemment cosigné une lettre demandant à Spotify de discipliner Rogan et L’expérience Joe Rogan pour avoir prétendument promu la désinformation sur le Covid-19.

La lettre a été déclenchée après avoir interviewé le virologue controversé Dr Robert Malone, qui a fait des déclarations sauvages et infondées sur le vaccin, et a été banni de Twitter pour sa promotion d’informations trompeuses.

La lettre se lit comme suit: « Avec environ 11 millions d’auditeurs par épisode, JRE, qui est hébergé exclusivement sur Spotify, est le plus grand podcast au monde et a une influence énorme,

Le Dr Ben Rein, neuroscientifique de l’Université de Stanford et cosignataire de la lettre, a ajouté : « Les gens qui n’ont pas la formation scientifique ou médicale pour reconnaître ce qu’il dit ne sont pas vrais et sont incapables de distinguer les faits de la fiction vont croire quoi [Malone is] disant, et c’est le plus grand podcast au monde. Et c’est terrifiant. »