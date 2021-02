Neil Patrick Harris révèle que le tournage de «  Matrix 4  » n’était pas comme un blockbuster

La première fois dans la franchise «La matrice», Neil Patrick Harris dit-il surpris lors du tournage du quatrième opus de la saga, révélant qu’il n’avait pas l’impression d’enregistrer un grand superproduction.

Pendant 2019 il est devenu connu que Patrick Harris Il aurait un rôle dans le quatrième volet de la franchise, bien que le nom exact qu’il jouera n’ait pas été révélé. Ce que l’on sait, c’est que Keanu Reeves reviendra à son rôle de Néo, Carrie-Ann Moss Quoi Trinité Oui Jada Pinkett-Smith Quoi Niobe.

Les autres acteurs à rejoindre la franchise comprennent Priyanka chopra, Jessica Henwick, Yahya Abdul-Mateen II Oui Jonathan Groff, qui aura également jusqu’à présent des papiers secrets.

Dans une nouvelle interview, Patrick Harris Il a parlé de son expérience sur le tournage de la cassette: « Cela ne me faisait pas du bien … c’était comme tourner instantanément, filmer à la lumière naturelle, parfois vous restiez assis pendant une heure à attendre que le ciel se dégage et ensuite nous le ferions tirer rapidement. «

«Nous avons tourné de nombreuses pages instantanément en 30 minutes et avec cela, nous avons terminé. On pourrait penser qu’un film géant serait planifié à 100% avec des storyboards, des animations et que nous vérifierions les plans ».

« Je pense qu’elle (Lana Wachowski) Il a vécu cela trois fois et maintenant il saurait ce qu’il veut et comment il le veut. Habituellement, tu n’avais pas l’impression de faire quelque chose de gigantesque parce qu’elle le faisait sentir si intime. » Harris.

La quatrième tranche de ‘Matrice’ sa première est prévue pour le prochain 22 décembre pour le moment, même si la date pourrait changer en raison des effets de la pandémie coronavirus.