Neil Patrick Harris prêt à revenir en tant que Barney Stinson dans How I Met Your Father

Comment j’ai rencontré votre mère Le favori des fans, Barney Stinson, sera bientôt de retour sur le petit écran. Joué par Neil Patrick Harris, Barney a longtemps été l’un des personnages les plus populaires de la télévision en raison de la manière hilarante dont l’acteur a donné vie au rôle au cours de l’émission télévisée originale. Barney a fait une apparition spéciale avec Harris reprenant le rôle au début de la deuxième saison de la série de suivi de Hulu Comment j’ai rencontré ton père, et on s’attendait à ce qu’il réapparaisse à un moment donné. Par Variété, il a maintenant été confirmé que Harris sera de retour en tant que Barney dans la prochaine finale de mi-saison en deux parties de la sitcom, en première sur Hulu le 28 mars.

La saison 2 de l’émission a été créée en janvier. L’ouvreur a vu Harris en tant que Barney se présenter lorsque Sophie (Hilary Duff) s’écrase accidentellement dans son véhicule à cause d’une conduite distraite. Nul autre que Barney s’est avéré être le conducteur de l’autre voiture, alors qu’il est sorti et a inspecté les dégâts avant de laisser échapper un « Mec ! » exaspéré.

À l’époque, Comment j’ai rencontré ton père les créateurs Isaac Aptaker et Elizabeth Berger ont taquiné que le scénario impliquant Barney aurait un effet « majeur » sur l’intrigue. Nous devrons voir exactement comment cela se passera dans les épisodes à venir, même si Aptaker a suggéré que cela aurait autant d’impact que le retour de Robin Scherbatsky de Cobie Smulders dans la saison 1.

« Chaque fois que nous parlons de ramener un membre de l’équipage d’origine, vous voulez que cela serve à deux fins : vous voulez donner quelques informations sur ce qui se passe dans leur vie, où ils ont atterri et où ils en sont, mais il s’agit aussi de leur impact sur Comment j’ai rencontré ton père histoire, et comment ils envoient l’un de nos personnages dans une nouvelle direction inattendue « , a déclaré Aptaker à TVLine. « Semblable à Robin l’année dernière, nous en apprendrons davantage sur la situation de Barney, mais cela aura également un impact majeur sur la trajectoire et le récit principal de notre saison. »





How I Met Your Father ramène les favoris des fans de son prédécesseur

Hulu Originaux

Berger a également taquiné qu’il y avait déjà des plans créatifs en place pour que tout le monde de l’émission originale puisse potentiellement s’impliquer avec Comment j’ai rencontré ton père. Elle a déclaré dans une interview séparée avec Entertainment Weekly qu’il s’agissait simplement de trouver le moment idéal pour intégrer ces personnages dans la suite de la série, car ils doivent tous se produire d’une manière organique et logique sur le plan créatif.

« Nous avons vraiment discuté des intrigues pour tous les personnages originaux », a-t-elle déclaré. « Maintenant, c’est juste une question de les analyser et d’espérer que les gens sont disponibles et veulent le faire quand c’est le bon moment pour demander. Mais oui, nous pensons que c’est tellement amusant, et cela rend notre monde plus grand, et cela satisfait les fans. à un niveau très profond, donc nous adorons le faire, et nous avons les idées. »

La finale de mi-saison de Comment j’ai rencontré ton père sera présenté en première sur Hulu le 28 mars. Hulu ramènera le spectacle pour la seconde moitié de la saison 2 après avoir pris plusieurs semaines de congé pour une pause. Vous pouvez actuellement diffuser des épisodes passés de la série sur Hulu.