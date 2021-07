« Neighbour Wars » Saison 2 : tout savoir sur les nouveaux épisodes de la série Netflix

Apparemment à la fin de la première saison de « Guerre entre voisins» (« The War Next-Door » en anglais), il est probable que la comédie mexicaine créée par Carolina Rivera et Fernando Sariñana obtienne un deuxième volet, cependant, pour l’instant, rien n’a été confirmé.

Bien que ce soit l’un des nouveaux paris de Netflix et il rejoint la longue liste des productions originales de la plate-forme made in Mexico, il n’a pas atteint les résultats escomptés et il ne se compare pas à « Madre only hay dos », également une production de Rivera et Sariñana.

En attendant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle du géant du streaming, qui met généralement quelques semaines pour évaluer la réponse de son audience et bien qu’il ne partage pas ces chiffres, ceux-ci peuvent influencer le renouvellement ou l’annulation d’une série.

L’affrontement entre Silvia et Leonor se poursuivra-t-il dans la deuxième saison de « War of Neighbours » ? (Photo : Netflix)

QUE SE PASSERA-T-IL DANS LA SAISON 2 DE « NEIGHBORS WAR » ?

A la fin de la première saison de « Guerre entre voisins« Silvia continue avec l’idée que Leonor lui vendra la maison, mais alors que les deux femmes s’engagent dans une bagarre insensée, les membres de leurs familles se rapprochent de plus en plus.

Pendant ce temps, Ernesto et Genaro, fatigués des affrontements de leurs épouses respectives, décident de les enfermer dans la maison inondée d’eaux usées pendant que le reste des familles emménagent ensemble.

Cela signifie que les choses entre les deux matriarches vont changer ? Est-ce vraiment une bonne idée de les laisser seuls au même endroit ? Qu’arrivera-t-il aux autres membres des deux familles? Décidément, c’est quelque chose qui doit être résolu dans la deuxième saison de la fiction mexicaine.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2 DE « NEIGHBORS WAR »

La deuxième saison de « Guerre entre voisins« N’a pas encore de bande-annonce officielle.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « VOISINS GUERRE 2 »

Ce sont les acteurs qui pourraient revenir pour une deuxième saison de « Guerre entre voisins » :

Vanessa Bauche dans le rôle de Leonor Salcido

Ana Layevska dans le rôle de Silvia Espinoza

Pascacio López dans le rôle de Genaro

Mark Tacher dans le rôle d’Ernesto

Elyfer Torres dans le rôle de Tere

Loreto Peralta comme Crista

Armando Said comme Pablo

Marco León comme Diego

Christian Vázquez comme Tomás

Isabella Patron comme Janet

Sara Isabel Quintero dans le rôle de Dolores

Mauricio López comme Rober

Cecilia De Los Santos dans le rôle de Cata

Iliana Armenta dans le rôle de Charito

Armando Said et Loreto Peralta reviendront jouer Crista et Pablo dans la deuxième saison de « War of Neighbours » (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 2 « GUERRE DES VOISINS » SERA-T-ELLE LANCÉE ?

La deuxième saison de « Guerre entre voisins« N’a pas encore de date de sortie dans Netflix, mais les nouveaux épisodes devraient arriver sur la plateforme de streaming à la mi-2022.